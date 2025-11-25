VIDEO Jokić izveo novu 'ludost': Pogledajte čudesni koš s centra

Tijekom noći s ponedjeljka na utorak NBA liga ponudila je bogati program s čak deset utakmica, a ponovno se istaknuo srpski reprezentativac i trostruki MVP lige, Nikola Jokić, koji je imao neobičnu utakmicu za svoje standarde. Naime, u pobjedi njegovih Denver Nuggetsa 125-1125 protiv Memphis Grizzliesa, Jokić je zabio 17 koševa i bio tek sedmi najbolji strijelac utakmice.

Ipak, ostatak njegove statistike u skladu je s očekivanjima. Uhvatio je 10 skokova i podijelio čak 16 asistencija za deveti triple-double sezone. Njegov suigrač Jamal Murray predvodio je sve strijelce s 29 koševa, a sjajan je bio i Payton Watson s 27 koševa. Grizliesse je predvodio Jock Landale s 26 koševa i 10 asistencija.

Foto: Troy Taormina/REUTERS

Potez utakmice pripao je Jokiću. Na kraju treće četvrtine, srpski centar primio je loptu na samom centru terena, tamo gdje je smješten logo Grizzliesa. Dignuo se u zrak i potegnuo s velike udaljenosti te zabio tricu za vodstvo Nuggetsa 93-85 uoči posljednje četvrtine. Snimku možete pogledati klikom OVDJE.

Karlo Matković propustio je utakmicu New Orleans Pelicansa zbog istegnuća desnog listnog mišića. A njegov je klub ostvario rijetku pobjedu, točnije, tek drugu u sezoni. 'Pali' su Chicago Bullsi sa 143-130.

NBA, svi rezultati

Pacers - Pistons 117-122

Raptors - Cavaliers 110-99

Nets - Knicks 100-113

Heat - Mavericks 106-102

Grizzlies - Nuggets 115-125

Bucks - Trail Blazers 103-115

Pelicans - Bulls 143-130

Suns - Rockets 92-114

Warriors - Jazz 134-117

Kings - Timberwolves 117-112