Bio je to glup potez. Osjećam se loše. Nisam trebao tako reagirati, ali dogodilo se usred igre. Dobio sam udarac. Vidio sam protivnika i mislio da će to biti samo namjeran prekršaj. Udario me i pomislio sam kako je to preoštro od njega. Mislim da je to bio prljav potez i morao sam se zaštititi, objasnio je Nikola Jokić nakon što je polomio Markieffa Morrisa s leđa u pobjedi Denver Nuggetsa protiv Miami Heata (113-96).

Do tog je trenutka srpski centar igrao čudesnu utakmicu, a onda su mu se dvije i pol minute prije kraja susreta 'spustile rolete'. Imao je 'Joker' do tog trenutka 23 koša, 15 skokova i 10 asistencija, ali jedan potez protivnika izbacio ga je iz takta. Prvo je Jokić odlično blokirao Adebaya, a onda je Morris s namjerom napravio rubni prekršaj i udario Jokića.

Bilo je to na granici nesportske, ali onda je srpski centar pokazao što znači ne samo nesportska, već direktno isključenje iz igre. S leđa je laktom i tijelom odnio Morrisa koji je samo pao na parket, a srpskog su centra odmah s terena ispratili zaštitari, dok su obje momčadi smirivale situaciju na terenu.

Osim ponajboljeg košarkaša Miami Heata Jimmyja Butlera koji se htio obračunati s Jokićem i pozivao ga na okršaj do kojeg nije došlo. Jokić je prvo sjeo na stolice za rezervne igrače, ali nedugo nakon toga morao je u svlačionicu i zasigurno ga očekuje visoka novčana kazna uz barem utakmicu suspenzije.

- Osjećam se loše, nisam trebao ovako reagirati. Prije svega, da me ne izbace iz igre. Moram pomoći momčadi u pobjedi, to je najvažnije. Ali događa se, osjećam se loše, no moram se nekako zaštititi. Vjerojatno da nisam ovako reagirao to bi bio nesportski faul na meni, ali je bilo adrenalina i reakcija nije izostala - zaključio je Jokić nakon utakmice.

Video možete pogledati OVDJE.