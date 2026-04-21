PRVA RUNDA DOIGRAVANJA

VIDEO Jokićev Denver ispustio plus 19 i izgubio od Minnesote!

Piše Petar Božičević,
Minnesota Timberwolvesi pobijedili su Denver Nuggetse 119-114 u prvoj rundi Doigravanja u zapadnoj konferenciji NBA lige i izjednačili seriju na 1-1! Denver je furiozno otvorio dvoboj, a na koncu ostao "praznih ruku". 

Nakon prve su četvrtine Nuggetsi vodili 39-25, ali u drugoj s identičnim rezultatom uzvraćaju gosti i s neriješenim rezultatom se otišlo na poluvrijeme. U drugom su dijelu opet Nuggetsi poveli i vodili sve do sedam minuta prije kraja, a onda su Timberwolvesi preokrenuli i odnijeli veliku pobjedu. Kraj utakmice pogledajte OVDJE

Najveću su prednost Jokić i društvo imali početkom druge četvrtine kada su vodili 44-25 (+19), ali gosti se nisu predavali. Srpski je košarkaš opet briljirao kod domaćih, pogotovo u trećoj četvrtini sa 16 poena, ali na kraju nije bilo dovoljno za pobjedu.

Jokić je završio utakmicu s 24 poena, 15 skokova i osam asistencija, dok je Murray za Denver zabio 30. Kod Minnesote je sjajan bio Edwards s 30 poena i 10 skokova, a Randle je zabio 24 poena, uz devet skokova. 

Serija seli u Minessotu, a iduća utakmica na rasporedu je 24. travnja u 3 ujutro po hrvatskom vremenu. 

