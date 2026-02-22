Obavijesti

U TEŠKOM PORAZU

VIDEO Josip Brekalo zabio prvijenac za Herthu! Pogledajte

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Ušao je u igru početkom drugog poluvremena, a onda zabio za konačnih 5-2 u 70. minuti. Početkom veljače stigao je u Herthu iz Real Ovieda

Admiral

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo postigao je pogodak za berlinsku Herthu koja je u susretu 23. kola druge njemačke lige izgubila na gostovanju kod Paderborna sa 2-5.

Domaćin je poveo već u sedmoj minuti golom Sebastiana Klaasa, da bi na 2-0 povećao Tjark Scheller u 20. minuti. Luca Schuler je smanjio u 39. minuti, no u sudačkoj nadoknadi je Nick Batzner je vratio Paderborn na +2.

IGRAČ HERTHE Brekalo: Nadam se povratku u hrvatsku reprezentaciju za SP!
Brekalo: Nadam se povratku u hrvatsku reprezentaciju za SP!

Korak bliže pobjedi Paderborn je stigao u 65. minuti kada je Mika Baur realizirao kazneni udarac za 4-1, a pitanje pobjednika je raziješeno u 68. minuti nakon što je Raphael Obermair pogodio za 5-1. Brekalo, koji je ušao početkom drugog dijela, postavio je konačnih 5-2 u 70. minuti.

Bio je to prvi Brekalov pogodak u dresu Herthe u koju je stigao početkom veljače iz Real Ovieda. Gol pogledajte OVDJE

Paderborn je četvrti sa 43 boda, devet više od Herthe koja je sedma. Na vrhu se nalazi Schalke sa 46 bodova.

