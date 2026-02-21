VIDEO Josip Stanišić asistirao u pobjedi Bayerna! Pogledajte

Nogometaši Bayerna uz malo su muke opravdali status favorita na domaćem terenu ove subote u dvoboju 23. kola Bundeslige, svladali su s 3-2 protiv Eintrachta iz Frankfurta.

Od 16. do 20. minute Bayern je postigao dva pogotka i već tada usmjerio dvoboj na svoju stranu. Pavlović je bio strijelac za 1-0, dok je u 20. minuti hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio asistent, a strijelac za 2-0 Kane.

Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Smirila se potom utakmica sve do 68. minute kada je Harry Kane drugi put ove subote zatresao suparničku mrežu za 3-0 i, činilo se, kraj bilo kakve neizvjesnosti.

Međutim, uspio je Eintracht doći do 2-3 nakon što je Burkardt pogodio s bijele točke u 76., dok je potom Kalimuendo bio strijelac za 2-3 u 86. minuti. Do kraja je Bayern čak djelomično strahovao za pobjedu, ali je ipak nije ispustio iz svojih šaka.

Golove pogledajte OVDJE

Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern. Bayern trenutačno ima devet bodova više od drugoplasirane dortmundske Borussije.