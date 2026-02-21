Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROTIV EINTRACHTA

VIDEO Josip Stanišić asistirao u pobjedi Bayerna! Pogledajte

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Vodio je Bayern 3-0 nakon 68 minuta igre, ali Eintracht je uspio smanjiti na 3-2 i unijeti neizvjesnost u završnici. Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za domaći sastav

Nogometaši Bayerna uz malo su muke  opravdali status favorita na domaćem terenu ove subote u dvoboju 23. kola Bundeslige, svladali su s 3-2 protiv Eintrachta iz Frankfurta.

Od 16. do 20. minute Bayern je postigao dva pogotka i već tada usmjerio dvoboj na svoju stranu. Pavlović je bio strijelac za 1-0, dok je u 20. minuti hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio asistent, a strijelac za 2-0 Kane.

Bundesliga - Bayern Munich v Eintracht Frankfurt
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Smirila se potom utakmica sve do 68. minute kada je Harry Kane drugi put ove subote zatresao suparničku mrežu za 3-0 i, činilo se, kraj bilo kakve neizvjesnosti.

Međutim, uspio je Eintracht doći do 2-3 nakon što je Burkardt pogodio s bijele točke u 76., dok je potom Kalimuendo bio strijelac za 2-3 u 86. minuti. Do kraja je Bayern čak djelomično strahovao za pobjedu, ali je ipak nije ispustio iz svojih šaka.

Golove pogledajte OVDJE

Bundesliga - Bayern Munich v Eintracht Frankfurt
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern. Bayern trenutačno ima devet bodova više od drugoplasirane dortmundske Borussije.

OSTALO

