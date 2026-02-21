Vodio je Bayern 3-0 nakon 68 minuta igre, ali Eintracht je uspio smanjiti na 3-2 i unijeti neizvjesnost u završnici. Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za domaći sastav
VIDEO Josip Stanišić asistirao u pobjedi Bayerna! Pogledajte
Nogometaši Bayerna uz malo su muke opravdali status favorita na domaćem terenu ove subote u dvoboju 23. kola Bundeslige, svladali su s 3-2 protiv Eintrachta iz Frankfurta.
Od 16. do 20. minute Bayern je postigao dva pogotka i već tada usmjerio dvoboj na svoju stranu. Pavlović je bio strijelac za 1-0, dok je u 20. minuti hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio asistent, a strijelac za 2-0 Kane.
Smirila se potom utakmica sve do 68. minute kada je Harry Kane drugi put ove subote zatresao suparničku mrežu za 3-0 i, činilo se, kraj bilo kakve neizvjesnosti.
Međutim, uspio je Eintracht doći do 2-3 nakon što je Burkardt pogodio s bijele točke u 76., dok je potom Kalimuendo bio strijelac za 2-3 u 86. minuti. Do kraja je Bayern čak djelomično strahovao za pobjedu, ali je ipak nije ispustio iz svojih šaka.
Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern. Bayern trenutačno ima devet bodova više od drugoplasirane dortmundske Borussije.
