VIDEO Junak Istre: Vratila nam se sva nesreća! Slaven na nuli: 'Dobar gard na početku, ali...'

Noći istarske zovu me i prate gdje god krenem ja. Pjesme daleke još u meni žive k'o nekada, orilo se u svlačionici Aldo Drosine nakon trijumfa Istre 1961 nad Slaven Belupom (3-0), prve ovosezonske pobjede u HNL-u.

Već je u trećoj minuti praktički sve bilo riješeno jer je Filip Kutleša, 17-godišnji igrač Slavena i mladi hrvatski reprezentativac, upropastio prvi nastup u prvih 11 crvenim kartonom nakon što je, po mišljenju suca Patrika Kolarića, kao posljednji igrač srušio Nika Škafara Žužića.

Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Istra - Slaven 3-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Baš je Škafar Žužić zabio u 16. minuti vodeći gol za zeleno-žute, a pridružio mu se i Hamza Jaganjac dvama golovima u 35. i 56. minuti. Dvostruki asistent bio je Ivan Šaranić.

- Odlična utakmica. Vjerojatno nam se vratila sva nesreća iz prošla dva kola (poništeni gol protiv Lokomotive i nedosuđeni penal protiv Hajduka, op.a.). Cijela momčad zaslužna je za ovo, skupa sa stručnim stožerom. Sretni smo što nismo ni primili gol, što je jako bitno, i idemo dalje - kazao je Jaganjac, koji se vratio nakon druge posudbe, ovaj put iz Željezničara, pa zabio drugi i treći gol u 19. nastupu.

- Jedva sam čekao gol, prva dva kola baš i nije bilo nekih šansi, a danas se otvorilo. Mogao je biti i još koji gol, ali zadovoljan sam i sretan što su ušle dvije. Bili smo odgovorni, nismo se ni u obrani opustili nakon crvenog. Bili smo zreli, dobro branili prekide i podigli se na viši nivo, zato smo pobijedili. Rijeka na Rujevici? Derbi je uvijek težak, spremamo se kao i dosad. Ostat ćemo dosljedni svojoj igri i agresivnosti. Pozivam navijače da dođu u što većem broju na tu utakmicu - dodao je.

- U govoru nakon utakmice, pa i na poluvremenu, rekao sam da je izgledalo lagano i činilo se, baš zato što se crveni dogodio u trećoj minuti. Puno sam puta vidio da se momčadi s igračem više opuste jer imaju dovoljno vremena iskoristiti to. Naš je mentalni sklop bio čudesan, bili smo koncentrirani i stalno tražili taj gol. Nismo im dali priliku. Ovo je važno za momčad, pokazujemo želju za pobjeđivanjem, i to je zasluga igrača. I oni s klupe su isto dali doprinos tomu - rekao je trener Istre Javier Cabello.

Slaven je katastrofalno otvorio sezonu, jedini uz Rudeš nema ni boda u tri utakmice (može mu se pridružiti i Gorica). Mario Gregurina ne može se uhvatiti za puno dobrih stvari.

- Situacija u trećoj minuti odredila je utakmicu i njezin tijek iako smo jako dobro ušli u utakmicu i osjećali da možemo. Pokušali smo promijeniti neke stvari i s dva napadača ugroziti gol Istre, ali nije lako s igračem manje igrati 90 minuta, pogotovo po ovom vremenu, kada je energetska potrošnja igrača na velikoj razini. Na početku drugog poluvremena imali smo situaciju odvesti utakmicu u neku neizvjesnost, ali uskoro nas je presjekao novi gol koji je riješio utakmicu. Da smo igrali 11 na 11, imali bismo velike šanse uzeti nešto, tako smo i pripremali utakmicu. Imali smo dobar gard na početku, ali taj nesretni trenutak sve je odlučio - rekao je trener "farmaceuta" koji u idućem kolu dočekuje Goricu i u toj utakmici mora tražiti prvu pobjedu.