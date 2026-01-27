Obavijesti

ROĐACI 'UKRALI SHOW'

VIDEO Junaka na golu Hrvatske proglasili igračem utakmice. Sve je iznenadio ovim potezom

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTL/screenshot

David Mandić bio je drugi najbolji strijelac u redovima Hrvatske sa šest golova, a rođak Matej doslovno ga je odgurao po nagradu za najboljeg igrača utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou protiv Slovenije s  29-25 (14-11).  Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica protiv Mađarske (18 sati). 

Od prve do zadnje minute Hrvatska je bila u povoljnoj poziciji. Iako su Slovenci imali prvi napad, obrana je od samog početka bila naš identitet na utakmici. Slovenci u prvih 11 minuta nisu zabili gol iz igre, a dobar dio golova u prvom poluvremenu zabili su sa sedam metara. Veliki problem bio im je Matej Mandić na golu Hrvatske.

Mandić je završio utakmicu sa sedam obrana, od čega ih je većinu imao u prvom poluvremenu. Postavio je identitet čvrste hrvatske obrane, zbog čega je proglađen igračem utakmice. Ipak, hrvatski je golman onda iznenadio sve u dvorani te poveo rođaka Davida Mandića, koji je također imao dobru utakmicu.

David Mandić bio je drugi najbolji strijelac u redovima Hrvatske sa šest golova, a rođak Matej doslovno ga je odgurao po nagradu za najboljeg igrača utakmice. Na kraju je David inzistirao na to da mu se pridruži i Matej, pa su zajedno pozirali za fotografiju igrača utakmice. Cijelu scenu možete pogledati klikom OVDJE.

