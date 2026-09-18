VIDEO Juranović propustio potop Uniona! U golijadi Kane srušio rekord star 49 godina

Bayern je u četvrtom kolu Bundeslige priredio golijadu na Allianz Areni i deklasirao Union Berlin 7-0. Momčad Vincenta Kompanyja već je u prvom poluvremenu riješila pitanje pobjednika, a večer su obilježili Michael Olise s tri gola i Harry Kane, koji je dvaput zatresao mrežu i pritom srušio rekord njemačkog prvenstva star gotovo pola stoljeća.

Bavarci su poveli u 18. minuti preko Jamala Musiale, a u završnici prvog dijela potpuno su slomili goste. Kane je u 39. minuti realizirao penal i povisio na 2-0, a samo četiri minute poslije Olise je zabio za uvjerljivih 3-0 na odmoru.

Bayern nije usporio ni u nastavku. Kane je u 54. minuti postigao svoj drugi gol, Ismael Saibari povisio je na 5-0 u 70. minuti, a završnica je pripala Oliseu. Francuski reprezentativac zabio je u 73. i 76. minuti, kompletirao hat-trick i postavio konačnih 7-0. Golove pogledajte OVDJE.

Posebno će ovu utakmicu pamtiti Kane, koji je prvim golom stigao do brojke od 100 golova u Bundesligi. Engleskom napadaču za taj je pothvat trebalo samo 98 nastupa, čime je postao najbrži igrač u povijesti njemačkog prvenstva koji je dosegnuo tu granicu.

Dosadašnji rekord držao je Dieter Müller, koji je 1977. godine do stotog prvenstvenog gola stigao u 129 utakmica. Kane je tako nadmašio njegov učinak za čak 31 utakmicu, a drugim golom protiv Uniona povećao je svoj bundesligaški učinak na 101 gol otkako je 2023. stigao iz Tottenhama.

Od hrvatskih nogometaša Josip Stanišić odigrao je cijelu utakmicu za Bayern na desnoj strani obrane, gdje je zamijenio ozlijeđenog Konrada Laimera. Na suprotnoj strani Josip Juranović nije konkurirao za nastup zbog infekcije, dok je Marin Ljubičić svih 90 minuta proveo na klupi Uniona.