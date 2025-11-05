Obavijesti

UZAVRELA ATMOSFERA

VIDEO Jurić u žestokoj raspravi sa zvijezdom Atalante! Članovi stožera morali su smiriti strasti

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Arenasport/Screenshot

Drama u Atalanti! Sukob Jurića i Lookmana za vrijeme utakmice protiv Marseillea zapalio Reddit. Hoće li nigerijska zvijezda napustiti klub nakon žestoke svađe s trenerom?

Tenzije u talijanskom prvoligašu Atalanti dosegle su točku vrenja, a u središtu se našao hrvatski trener Ivan Jurić (50). Video žestoke svađe između Jurića i napadača Ademole Lookmana tijekom utakmice Lige prvaka protiv Marseillea postao je viralan na društvenim mrežama, pokrenuvši lavinu komentara i nagađanja o budućnosti nigerijske zvijezde u klubu.

Snimka prikazuje trenutak iz 75. minute utakmice kada Jurić odlučuje zamijeniti Lookmana, koji je samo nekoliko trenutaka ranije bio vidno frustriran zbog poništenog gola nakon VAR provjere. Pri izlasku s terena, nezadovoljni Lookman nije se pozdravio s trenerom, na što ga je Jurić energično zgrabio za ruku i unio mu se u lice. 

Serie A - Atalanta v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Uslijedila je burna verbalna rasprava, a daljnju eskalaciju spriječili su ostali članovi stručnog stožera koji su ih razdvojili. Incident je brzo postao glavna tema utakmice, zasjenivši čak i pobjedu Atalante od 1-0. Scenu možete pogledati OVDJE.

TALIJANI PIŠU Atalanta čeka još jedan Jurićev posrtaj i postaje bivši. Klub je već pronašao moguće zamjene
Atalanta čeka još jedan Jurićev posrtaj i postaje bivši. Klub je već pronašao moguće zamjene

Za mnoge, ovaj sukob samo je potvrda onoga o čemu se šuškalo mjesecima, da je odnos između Lookmana i kluba nepovratno narušen. Poznato je da je Lookman tijekom ljetnog prijelaznog roka inzistirao na transferu, navodno u Inter, no Atalanta je odbila ponudu od 45 milijuna eura i blokirala njegov odlazak.

