VIDEO Jurić u žestokoj raspravi sa zvijezdom Atalante! Članovi stožera morali su smiriti strasti

Tenzije u talijanskom prvoligašu Atalanti dosegle su točku vrenja, a u središtu se našao hrvatski trener Ivan Jurić (50). Video žestoke svađe između Jurića i napadača Ademole Lookmana tijekom utakmice Lige prvaka protiv Marseillea postao je viralan na društvenim mrežama, pokrenuvši lavinu komentara i nagađanja o budućnosti nigerijske zvijezde u klubu.

Snimka prikazuje trenutak iz 75. minute utakmice kada Jurić odlučuje zamijeniti Lookmana, koji je samo nekoliko trenutaka ranije bio vidno frustriran zbog poništenog gola nakon VAR provjere. Pri izlasku s terena, nezadovoljni Lookman nije se pozdravio s trenerom, na što ga je Jurić energično zgrabio za ruku i unio mu se u lice.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Uslijedila je burna verbalna rasprava, a daljnju eskalaciju spriječili su ostali članovi stručnog stožera koji su ih razdvojili. Incident je brzo postao glavna tema utakmice, zasjenivši čak i pobjedu Atalante od 1-0. Scenu možete pogledati OVDJE.

Za mnoge, ovaj sukob samo je potvrda onoga o čemu se šuškalo mjesecima, da je odnos između Lookmana i kluba nepovratno narušen. Poznato je da je Lookman tijekom ljetnog prijelaznog roka inzistirao na transferu, navodno u Inter, no Atalanta je odbila ponudu od 45 milijuna eura i blokirala njegov odlazak.