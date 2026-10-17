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GOROPADNI 'MODRI'

VIDEO Kadeti Dinama razbili vršnjake Hajduka usred Splita

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Kadeti Dinama razbili vršnjake Hajduka usred Splita
Foto: MAXSport
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Mladi nogometaši zagrebačkog sastava vodeći su u ligi sa savršenim učinkom i gol-razlikom od 41-1

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U devetom kolu Prve HNL za kadete, Dinamo je s uvjerljivih 6-0 u Splitu razbio Hajduk. Time je Dinamo nastavio savršeni ulazak u sezonu s osam pobjeda u isto toliko utakmica. Ima nevjerojatnu gol-razliku od 41-1. Hajduk je ostao na sedam pobjeda te je upisao drugi poraz.

Dinama je zabio u 14. minuti kada je Lovro Trupčević iskoristio neopreznost Ivana Granića i vratio loptu u sredinu gdje je loptu u mrežu pospremio Noah Frgačić. U 31. minuti Dinamo je udvostručio vodstvo. Trupčević je nakon uloge asistenta tada preuzeo i ulogu strijelca. Treći gol pao je u 41. minuti. Bugarin Aleksandar Sirakov dovršio uspješnu tranziciju gostiju i praktički riješio pitanje pobjednika.

U 62. minuti već je 4-0. Filip Viduka pravovremenim dodavanjem pronašao Danila Kisića koji zabija za 4-0.  U 79. minuti je Viduka prošao po krilu i vratio u sredinu. Lopta stigla do Matea Crnića koji zabija za 5-0. Konačnih 6-0 je u 83. minuti drugim pogotkom postavio Kisić. Sve golove možete pogledati OVDJE
 

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