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NEVJEROJATNE SCENE

VIDEO Kakav potop: Monsunska kiša prekinula pripremni susret Kovačeve momčadi u Japanu

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Kakav potop: Monsunska kiša prekinula pripremni susret Kovačeve momčadi u Japanu
Foto: Sportklub
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Sredinom prvog poluvremena nad stadionom se srušio pravi monsunski pljusak, zbog čega je glavni sudac bio prisiljen prekinuti susret na 15 minuta

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Nogometaši Borussije Dortmund pobjedom su zaključili pripreme za novu sezonu u Japanu. Momčad koju vodi hrvatski trener Niko Kovač s minimalnom prednošću 1-0 pobijedila je Tokyo, a jedini strijelac na utakmici bio je Fábio Silva u 54. minuti.

Kovačeva momčad doživjela je dva poraza tijekom priprema, zadnje od Cerezo Osake (1-0), a ranije od Fortune Düsseldorf (2-1), ali u ovoj utakmici krenuli su puno dominantnije te kontrolirajući posjed. Međutim, utakmicu u Japanu obilježili su vrlo nepogodni vremenski uvjeti. Video možete pogledati OVDJE.

Sredinom prvog poluvremena nad stadionom se srušio pravi monsunski pljusak, zbog čega je glavni sudac bio prisiljen prekinuti susret na 15 minuta u prvom dijelu dok se nevrijeme ne smiri. Kada se nevrijeme smirilo, travnjak je bio osposobljen te se igra nastavila. Poluvrijeme je završilo bez golova, ali razlog za zabrinutost Kovača bila je ozljeda Chukwuemeke, koji je morao napustiti igru zbog problema s koljenom.

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Utakmica je odlučena golom u 54. minuti, kada se Silva sjajno izborio za prostor unutar šesnaesterca, okrenuo svog čuvara i preciznim udarcem pogodio sam kut suparničkih mreža. Kovač je napravio puno rotacija te imao čak osam zamjena, a s klupe je ušao i Jobe Bellingham. 

Zadnju pripremnu utakmicu prije početka natjecateljske sezone Borussia će imati protiv engleskog prvaka Arsenala u Londonu. 

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