VIDEO Kakav šok za Dinamovog protivnika u EL: Izgubili su od potpunog autsajdera u 1. kolu

Kakav početak sezone za novog bundesligaša, a kakav šok za Bayer Leverkusen. Elversberg je u svojoj prvoj utakmici ikad u najvišem rangu njemačkog nogometa napravio senzaciju i pred svojim navijačima svladao jednog od Dinamovih europskih suparnika u Eeuropskoj ligi s 3-2. Dinamo i Bayer igrat će na Maksimiru.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Domaći su sve šokirali u prvih deset minuta. Lukas Petkov pogodio je u osmoj minuti, a samo 60 sekundi kasnije Cole Campbell pronašao je put do mreže za velikih 2-0. Leverkusen se nakon furioznog ulaska domaćina uspio konsolidirati, no do kraja prvog poluvremena nije pronašao način da smanji zaostatak.

Ako je gostima bilo teško nakon prvih 45 minuta, situacija je postala još gora odmah po nastavku. David Mokwa već u 46. minuti zabio je za 3-0 i činilo se da je Elversberg na korak od povijesne pobjede.

Leverkusen se ipak nije predao. Patrik Schick u 77. minuti smanjio je na 3-1 i dao nadu gostima, a Christian Kofane u prvoj minuti sudačke nadoknade dodatno je zakomplicirao završnicu. Njemački velikan ipak nije uspio doći do izjednačenja pa je Elversberg mogao početi slaviti jednu od najvećih pobjeda u klupskoj povijesti.

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Posebnu težinu ovom rezultatu daje put koji je klub iz Saarlanda prošao u samo nekoliko godina. Još prije četiri godine Elversberg se natjecao u četvrtom rangu njemačkog nogometa, a kroz nevjerojatno brz uspon stigao je sve do Bundeslige. Prvu utakmicu među njemačkom elitom odmah je začinio velikim skalpom.

Hrvatski reprezentativac Josip Juranović bio je dvostruki asistent u dvoboju prvog kola njemačke Bundeslige u kojem je njegov Union u završnici utakmice u Berlinu uspio osvojiti bod odigravši 3-3 protiv Eintrachta.

Juranović je bio asistent kod vodećeg pogotka Union Berlina u 3. minuti. Hrvatski reprezentativac je izveo udarac iz kuta, a u petercu je sve nadvisio Emmanuel Latte Lath i glavom postigao pogodak za 1-0.

No, već u 11. minuti Eintracht je došao do rezultatskog preokreta. U dvije minute Younes Ebnoutalib je dvaput svladao domaćeg vratara Raaba. U 10. minuti se najbolje snašao u petercu nakon ubačaja iz kuta i odbijenu loptu poslao u mrežu, a čim je momčad Uniona krenula s centra, oduzeo je loptu neopreznom braniču Querfeldu i krenuo sam prema domaćem vrataru, koji mu je umalo obranio udarac, no lopta je ipak prešla gol-crtu.

Ebnoutalib je u 67. minuti kompletirao 'hat-trick' kad je iskoristio lošu reakciju domaće obrane i sa desetak metara pogodio mrežu za 3-1.

No, uslijedilo je iskupljenje Leopolda Querfelda koji je pogriješio kod drugog pogotka gostiju. Prvo je u 79. minuti smanjio zaostatak Uniona na 2-3 nakon još jednog sjajno izvedenog udarca iz kuta Josipa Juranovića, a potom je u drugoj minuti dodatka asistirao Timu Skarkeu za gol kojim je Union izjednačio na 3-3 i osvojio bod.

Uz Juranovića, u početnoj postavi Uniona bio je i Marin Ljubičić koji je zamijenjen u 82. minuti.