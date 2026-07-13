VIDEO Kakav spektakl! Mladi hrvatski rukometaši opet slavili sa zvukom sirena, pao je Island

Hrvatska rukometna reprezentacija do 20 godina nastavlja s fantastičnim uspjesima na Europskom prvenstvu. Nakon što su u posljednjoj utakmici grupne faze u zadnjim sekundama pobijedili Norvešku, sada su pali Islanđani 26-25.

Nije moglo bez drame, ali zato pobjeda ostavlja slađi okus. Izabranici Denisa Špoljarića u drugoj uzastopnoj utakmici su do pobjede došli golom sa zvukom sirena. Za veliku pobjedu mladih hrvatskih rukometaša zabio je Ante Lasan.

𝗘𝗔𝗦𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚𝗦 𝗔𝗥𝗘 𝗡𝗢𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘𝗠! 🇭🇷 Croatia once again seals the big victory BEATING THE BUZZER 🚨 @HRS_CHF



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Prvih pola sata igre ponudilo je uzbudljiv rukomet, a rezultat na poluvremenu je bio 13-12 za Island. Islanđani su 12 minuta prije kraja vodili 21-17. Borna Oršolić doveo je Hrvatsku u vodstvo 24-23 u 58. minuti, a Agust Gudmundsson je izjednačio 75 sekundi prije kraja. Petar Šprem bio je strijelac za novu prednost Hrvatske, no Stefan Hjartarson je 15 sekundi prije kraja još jednom zabio za izjednačenje. Junak u hrvatskom dresu bio je Lasan koji je zabio gol u posljednjem napadu, sekundu prije kraja utakmice.

Među najefikasnijim hrvatskim igračima bio je Petar Šprem sa šest pogodaka, inače sin bivšeg reprezentativca Gorana Šprema. Niko Petrović zabio je četiri gola, jedan manje je utrpao Loris Hromin koji je zabio pobjednički gol Norvežanima.

Hrvatska sljedeću utakmicu igra u utorak u 18.30 protiv branitelja naslova Španjolske, a pobjedom će loviti plasman u četvrtfinale turnira.