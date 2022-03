VIDEO Kako je Hajduk potopio 'lokose': Kalinićev majstorski lob, Krovinović rasparao mrežu!

Hajduk je skupio tek dva boda u posljednje tri utakmice i računica je bila jasna. Ako želi ostati u igri za naslov prvaka, Lokomotiva mora pasti na Poljudu.

Bila je to možda i najbolja utakmica Hajduka ove sezone. Splićani su grizli od prve minute i u potpunosti deklasirali goste. Čudesnom predstavom protiv 'lokosa', 'bili' su se vratili u utrku za naslov prvaka preskočivši Rijeku na trećem mjesecu. Prvoplasirani Dinamo bježi samo dva boda, ali uz utakmicu manje.

Hajduk je u 28. kolu Prve HNL pobijedio Lokomotivu 4-0, a vidjeli smo pregršt sjajnih poteza, veliki broj prilika i četiri fenomenalna gola. Jedan ljepši od drugog. Kanonada je krenula u 23. minuti kada je Grgić dugom loptom uposlio Nikolu Kalinića. Kale je istrčao sam pred Nevistića, a onda ga prebacio majstorskim lobom. Lopta je odsjela u mreži, a dok je napadač Hajduka počeo slaviti gol, pomoćni sudac je pokazao zaleđe.

No, nakon komunikacije s VAR sobom, Tihomir Pejin je shvatio da tu zaleđa nema pa je pokazao na centar za veliko slavlje domaćih navijača. Bila je to briljantna egezekucija bivšeg hrvatskog reprezentativca. Nešto što se i očekuje od njega.

Bila je to totalna ofenziva Hajduka u tim trenucima. Splićani su navalili po novi gol, a on je stigao četiri minute kasnije. Livaja je proigrao Lukasa Grgića koji je sjajno zabio za 2-0, a nakon što su domaći igrači i navijači proslavili taj gol, Pejin je prosudio kako je Grgić dirao loptu rukom pa je poništio gol.

I nije to izbacilo iz takta domaćine. Pritiskali su cijelo vrijeme pa krajem prvog dijela zabili i drugi gol. Točnije, bila je to majstorija sjajnog Filipa Krovinovića. Dobio je loptu na nekih 20 metara od gola, nešto bliže lijevoj strani, a onda je ispalio torpedo koji je završio u desnom kutu. Bila je to bomba koja je rasparala mrežu. Ivan Nevistić ju nije ni vidio.

I upravo je Krovinović razlog zašto je Hajduk upao u seriju loših rezultata. Bio je jako dugo ozlijeđen, nije igrao protiv Rijeke i Istre, a protiv Dinama nije bio na pravoj razini jer se tek vratio. Pokazalo se već danas koliko znači Splićanima i upravo bi on mogao biti taj faktor x u borbi za naslov prvaka. Plemeniti veznjak koji distribuira loptu, zna kada stati, promijeniti stranu. Takav majstor falio je Hajduku.

U nastavku je bilo samo pitanje koliko puta će Nevistić vaditi loptu iz svoje mreže. Gosti su totalno potonuli, a domaćini se još više razigrali. Napadali su žestoko kao da im život ovisi o tome, a prednost je postala još veća u 54. minuti. Livaja je ubacio u peterac, Ferro ju je proslijedio prema lijevoj stativi. Kalinić je pokušao škaricama, promašio je loptu, ali je ona kao naručena došla do druge stative gdje je bio Dario Melnjak. Punom nogom pogodio je lijeve rašlje za veliko slavlje.

Ni tu Hajduk nije stao. Nemoćni gosti nisu znali odakle im prijeti veća opasnost. Zatvore Marka Livaju, tu je Nikola Kalinić. Uspiju i njega zaustaviti, kad eto Filipa Krovinovića. Ako i on nema kuda, ukaže se Emir Sahiti. Zaista je nevjerojatna širina u napadu koju ima Valdas Dambrauskas. A upravo je Sahiti zabio za 4-0.

U 62. minuti Krovinović je s centra poslao loptu u prostor hitronogom Emiru koji je došao ispred Nevistića, podbio loptu i poslao ju u mrežu za potop Lokomotive na Poljudu.

Lokosi su ove sezone stvarali velike probleme Splićanima. U Kranjčevićevoj su remizirali 2-2 i 3-3, na Poljudu u listopadu Hajduk je teškom mukom slavio 1-0, ali danas je ovo bila neka druga priča. Splićani su u potpunosti razbili goste.

Majstor s mora imao je 19 udaraca od čega čak 11 u okvir. Ta prednost mogla je biti još veća da Ivan Nevistić nije branio čuda. Marko Livaja najbolji je strijelac prvenstva s 23 gola, ali već treću utakmicu u nizu je bez gola. No, bez obzira na to, i danas je odigrao sjajan susret. Razigravao je, dijelio fantastične lopte, navlačio igrače na sebe i otvarao prostor drugima. Kada najbolji igrač i najbolji strijelac ne zabije, to samo od sebe pokazuje koliko je ovaj Hajduk kvalitetan i jak.