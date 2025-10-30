VIDEO Kako je počeo navijački rat: I policija kako gleda dok torcidaši gađaju njih i publiku

Utakmica osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa između Cibalije i Hajduka, odigrana u srijedu poslijepodne, trebala je biti istinski praznik nogometa. Gotovo ispunjen stadion u vinkovačkim Lenijama, vatrena atmosfera i dramatičan dvoboj koji je odlučen tek nakon izvođenja penala, podsjetili su zašto mnogi priželjkuju povratak vinkovačkog kluba u najviši rang. Nažalost, sportska drama na terenu ostala je u dubokoj sjeni sramotnih scena na tribinama, gdje je sukob navijačkih skupina eskalirao do razine opasne po život, pretvarajući sportski događaj u bojište.

Jutro u Vinkovcima: Dolazak navijača pod opsadom policije

Napetosti su tinjale od samog jutra. Prema izvješću vukovarsko-srijemske policije, u Vinkovce je stiglo 614 pripadnika Torcide. Od ranih sati bili su pod strogim nadzorom policijskih snaga koje su ih prepratile do centra grada, a kasnije i do stadiona. Gimnazijalci su zbog skupine gostujućih navijača koji su pjevali navijački repertoar, iz sigurnosti, ostali bez mogućnosti da izađu na velikom odmoru.

Unatoč velikom broju gostujućih navijača, uvertira u utakmicu u samom gradu prošla je bez većih incidenata, no bilo je jasno da je dugogodišnje rivalstvo između vinkovačkih Ultrasa i splitske Torcide, uspavano godinama izbivanja Cibalije iz prve lige, ponovno probuđeno. Bio je to prvi susret klubova nakon proljeća 2018., a mržnja koja se godinama nakupljala čekala je samo iskru da eksplodira.

"Rat" transparentima zapalio tribine

Ta iskra upaljena je na tribinama, kroz dobro poznati navijački folklor krađe i paljenja transparenata. Sukob je počeo provokacijama. Domaći Ultrasi su, aludirajući na 75. rođendan Torcide, podigli sramotan i uvredljiv transparent s porukom: "Mater dro***, ćaća đanki, baba ku***, udbaš dida, Tito suza, zvijezda igla. Splitski Hajduk i Torcida", uz pjesmu "Sretan vam rođendan".

Torcida je odgovorila isticanjem svog retro transparenta s kultnim sloganom "modrice i u pržunu provedene noći za Hajduka moraju proći", a zatim su zapalili transparent koji su oduzeli vinkovačkoj podružnici navijača, "Ultras Nuštar". To je bio uvod u ono što slijedi. Ultrasi nisu ostali dužni. Na istočnoj tribini podigli su naopako, a zatim i zapalili, legendarni transparent "Torcida Brda", navijački trofej koji su otuđili prije gotovo dva desetljeća. Taj čin bio je okidač za potpuni kaos.

Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Signalne rakete među obitelji s djecom

Dok je plamen progutao dragi im transparent, dio pripadnika Torcide na južnoj tribini potpuno je izgubio kontrolu. Razjarena masa počela je divljački uništavati inventar stadiona, čupajući desetke sjedalica i bacajući ih prema kordonu interventne policije koji se postavio na atletskoj stazi i koji je mirno promatrao što se događa. No uništavanje imovine bio je tek manji problem.

Ubrzo je uslijedio čin koji prelazi sve granice navijačkog rivalstva i ulazi u sferu teškog kaznenog djela. S južne tribine ispaljeno je nekoliko signalnih raketa izravno prema istočnoj tribini. Na tom dijelu stadiona, uz pripadnike Ultrasa, nalazio se i velik broj "običnih" gledatelja, uključujući i obitelji s djecom.

Šokantna snimka portala Nogometne vijesti zabilježila je maskiranog huligana kako se penje na ogradu i hladnokrvno ispaljuje signalnu raketu prema masi ljudi. Prema službenom policijskom izvješću, četiri rakete pale su izravno na prostor za gledatelje. Pravim čudom nitko nije teže ozlijeđen, a ostatak stadiona zgroženo je zvižducima i pogrdnim skandiranjem ispratio divljaštvo gostujućih navijača. Utakmica je, naravno, bila prekinuta na nekoliko minuta dok se situacija nije barem prividno smirila.

Upozorenje koje nitko nije čuo

Ispaljivanje signalnih raketa na ljude nije navijanje, već pokušaj ubojstva. Cijela hrvatska javnost nedavno je na najtragičniji mogući način upozorena na smrtonosnu opasnost ovih naprava, no čini se da to upozorenje do huligana nije doprlo. Na svadbenom slavlju u Šibeniku 27. rujna, 35-godišnja žena preminula je nakon što ju je u glavu pogodila signalna raketa, ispaljena usred veselja. Istog dana, u Makarskoj, druga je žena na gotovo identičan način teško ozlijeđena na vlastitom vjenčanju.

Ovi događaji bolno su podsjetili da signalne rakete, namijenjene spašavanju života na moru, u rukama neodgovornih pojedinaca postaju smrtonosno oružje. Paliti ih i ispaljivati prema masi ljudi, među kojima su i djeca, čin je nezamislive bezobzirnosti koji je mogao dovesti do nove, strašne tragedije. Podsjetimo, od iste takve rakete je na derbiju Partizana i Zvezde u Beogradu prije točno 26 godina, 30. listopada 1999., poginuo Aleksandar Radović. "Grobari" su ispalili brodske signalne rakete prema sjeveru, a jedna je u vrat pogodila mladića kojemu je bilo samo 17 godina. Nije mu bilo spasa.

Vinkovci: Torcida bakljama gađala navijače Cibalije | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Policijska bilanca i nastavak istrage

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, policija je imala pune ruke posla. Službena bilanca nereda na stadionu je 17 utvrđenih prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Dvije su osobe privedene i nalaze se pod kriminalističkim istraživanjem zbog posjedovanja droge.

"Tijekom utakmice u nekoliko navrata došlo je do paljenja većeg broja baklji i ispaljivanja većeg broja raketa prema istočnoj tribini od kojih su četiri pale na prostor za gledatelje. Nadalje, oštećen je veći broj stolica na južnoj tribini", stoji u priopćenju policije.

Vinkovci: Torcida bakljama gađala navijače Cibalije | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Sve nerede su zabilježeni kamerama, a iz policije poručuju kako slijedi daljnje kriminalističko istraživanje s ciljem identifikacije i sankcioniranja počinitelja. Pripadnici Torcide su nakon utakmice, pod jakom policijskom pratnjom, napustili Vinkovce i Vukovarsko-srijemsku županiju bez novih incidenata.

Umjesto priče o sjajnoj borbi Cibalije i teškom prolasku favoriziranog Hajduka, iz Vinkovaca je u svijet poslana slika mržnje, nasilja i potpunog odsustva razuma. Događaji s vinkovačkog stadiona, a posebno ispaljivanje raketa na tribinu s djecom, predstavljaju crvenu liniju koja je pređena. Ostaje gorak okus i vječno pitanje: tko će i kada stati na kraj divljaštvu koje nogometne stadione pretvara u arene straha, gdje je jedina sreća u nesreći da tog dana nitko nije poginuo?!