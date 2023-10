VIDEO Kako je Rudeš i drugo kolo u nizu došao do boda

Rudeš je i drugo kolo u nizu osvojio bod, što je velika stvar za momčad koja je ove sezone osvojila tek tri boda u 13 kola. Na svome terenu su remizirali protiv Varaždina (0-0).

Uz stotinjak gledatelja, na tribinama Kranjčevićeve bio je i proslavljeni hrvatski reprezentativac Davor Šuker, no nisu mogli biti zadovoljni viđenim. Obje momčadi imale su dvije solidne prilike, ali golmani su bili na razini.

- Ja mislim da je to bilo puno bolje nego protiv Belupa, ali opet samo bod. Mislim, samo bod, zvuči to puno kad imaš samo tri boda, no htjeli smo pobijediti pod svaku cijenu. Imali smo dosta udaraca i ne bi bilo nezasluženo da smo pobijedili - rekao je trener Rudeša Toni Golem, a trener Varaždina Mario Kovačević je dodao:

- Došli smo pobijediti, ali Rudeš se diže, mogli su nas i kazniti. To je realan rezultat, trebalo je biti golova, a najveći su krivci oba golmana. Mi smo imali stativu i poništen gol zbog malog zaleđa. Kad ne zabiješ gol, moraš biti zadovoljan bodom.