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OLD FIRM

VIDEO Kakva obrana 'vatrenog' u derbiju Celtica i Rangersa!

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Kakva obrana 'vatrenog' u derbiju Celtica i Rangersa!
Foto: Sportklub
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hrvatski reprezentativni vratar sajnom reakcijom zaustavio je pokušaj Donovana i sačuvao mrežu Rangersa

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U jednom od najvećih nogometnih derbija na svijetu Rangers je kao gost pobijedio Celtic s 1-0 ostvarivši drugu pobjedu u nizu u "Old Firmu" u posljednjih sedam dana. Pobjednički gol pao je u 33. minuti, a zabio ga je Ryan Donley. Celtic je najbolju priliku za izjednačenje imao odmah na početku drugog poluvremena.

Nakon dobrog ubačaja loptu je u blizini gola dočekao Colby Donovan i glavom snažno pucao prema vratima Rangersa.

Međutim, na pravom mjestu našao se hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur. Sjajnom reakcijom zaustavio je njegov pokušaj i sačuvao mrežu Rangersa. Njegovu obranu pogledajte OVDJE

Derek McInnes je tako postao tek drugi menadžer Rangersa koji je pobijedio u svoja prva dva "Old Firm" derbija protiv Celtica, nakon što je to uspjelo Graemeu Sounessu 1986. godine. Celtic usprkos porazu vodi na ljestvici s 18 bodova, dok je Rangers drugi s 16 bodova. Treće mjesto drži Hearts s 13 bodova.

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