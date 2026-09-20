VIDEO Kakva obrana 'vatrenog' u derbiju Celtica i Rangersa!

U jednom od najvećih nogometnih derbija na svijetu Rangers je kao gost pobijedio Celtic s 1-0 ostvarivši drugu pobjedu u nizu u "Old Firmu" u posljednjih sedam dana. Pobjednički gol pao je u 33. minuti, a zabio ga je Ryan Donley. Celtic je najbolju priliku za izjednačenje imao odmah na početku drugog poluvremena.

Nakon dobrog ubačaja loptu je u blizini gola dočekao Colby Donovan i glavom snažno pucao prema vratima Rangersa.

Međutim, na pravom mjestu našao se hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur. Sjajnom reakcijom zaustavio je njegov pokušaj i sačuvao mrežu Rangersa. Njegovu obranu pogledajte OVDJE.

Derek McInnes je tako postao tek drugi menadžer Rangersa koji je pobijedio u svoja prva dva "Old Firm" derbija protiv Celtica, nakon što je to uspjelo Graemeu Sounessu 1986. godine. Celtic usprkos porazu vodi na ljestvici s 18 bodova, dok je Rangers drugi s 16 bodova. Treće mjesto drži Hearts s 13 bodova.