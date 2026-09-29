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VIDEO Kakve je golove zabio Rafinha u Jadranskom derbiju. Ne zna se koji je spektakularniji

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Kakve je golove zabio Rafinha u Jadranskom derbiju. Ne zna se koji je spektakularniji
Foto: MAXSport
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Rijeka je u zadnjem susretu 1. kola najvišeg ranga hrvatskog futsala ugostila Hajduk i slavila s 4-2

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U posljednjem susretu 1. kola HMNL-a Rijeka je ugostila novaka u ligi Hajduk i upisala je pobjedu 4-2.  Rijeka je prva došla do pogotka i to u osmoj minuti. Sjajni Rafinha dobio je loptu na lijevoj strani, praktički jednim potezom izbacio je iz ravnoteže Jakova Hrstića i briljantno pogodio u suprotni gornji kut.

Već u u sljedećoj minuti Hajduk je izjednačio. Hrstić je idealnim dodavanjem pronašao Cikojevića koji zabio za 1-1. U posljednjoj minuti prvog dijela Hajduk poveo. Ponovno je Cikojević bio na pravom mjestu, ovaj put na drugoj vratnici i dodavanje Pereire pretvorio je u pogodak. U drugom dijelu Riječani su krenuli po poravnanje. Novi problemi za domaćina javili su se sredinom poluvremena kada je drugi žuti karton zaradio Luka Suton.

Riječani su ipak stigli do preokreta, a njihov junak bio je Manolo Bilić. Prvo je nakon kornera lijepo skrenuo loptu u mrežu u 34. minuti, a onda je u 38. minuti iz slobodnog udarca pogodio za 3-2. Hajduk je krenuo na sve ili ništa, a to je kaznio Rafinha iz tranzicije golom za konačnih 4-2.

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