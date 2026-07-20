VIDEO Kamere snimile bijesnog Otamendija nakon poraza: 'Počni manje pričati, glupane'

Društvenim mrežama proširila se snimka žestoke rasprave nakon finalne utakmice između Argentine i Španjolske. U glavnoj je ulozi argentinski branič Nicolás Otamendi koji se nakon poraza svoje momčadi verbalno sukobio sa španjolskim zvijezdama Rodrijem i Aymericom Laporteom, optužujući ih za "plakanje" oko suđenja uoči odlučujućeg dvoboja.

🇦🇷👉🏻Otamendi, totalmente ardido, salió a reclamarle a Rodri y a Laporte por “llorar” antes del partido hablando del arbitraje.



¿Pues qué esperaba? Desde Qatar, millones de aficionados alrededor del mundo consideran que Argentina ha sido favorecida por decisiones arbitrales. Era… pic.twitter.com/KEXuyMQRUQ — Arturo Villegas (@ArturoVill7) July 20, 2026

Na videu, koji traje dvadeset i pet sekundi, vidi se vidno uzrujani Otamendi kako prilazi španjolskim igračima na travnjaku dok semafor pokazuje pobjedu Španjolske 1-0. Argentinski stoper nije birao riječi.

- Počni manje pričati, glupane, plakali ste cijeli tjedan. Cijeli tjedan ste plakali. Ti i Laporte. Obojica.

Otamendi je nastavio s optužbama, referirajući se na izjave Španjolaca u medijima prije utakmice.

- To se ne radi. Plakali ste zbog sudaca, prijatelju. Ali ne smiješ pričati prije, znaš? Laporte? Nisi vidio što je on rekao ovaj tjedan?

*Uz korištenje AI-ja