Na videu, koji traje dvadeset i pet sekundi, vidi se vidno uzrujani Otamendi kako prilazi španjolskim igračima na travnjaku dok semafor pokazuje pobjedu Španjolske 1-0. Argentinski stoper nije birao riječi
VIDEO Kamere snimile bijesnog Otamendija nakon poraza: 'Počni manje pričati, glupane'
Društvenim mrežama proširila se snimka žestoke rasprave nakon finalne utakmice između Argentine i Španjolske. U glavnoj je ulozi argentinski branič Nicolás Otamendi koji se nakon poraza svoje momčadi verbalno sukobio sa španjolskim zvijezdama Rodrijem i Aymericom Laporteom, optužujući ih za "plakanje" oko suđenja uoči odlučujućeg dvoboja.
🇦🇷👉🏻Otamendi, totalmente ardido, salió a reclamarle a Rodri y a Laporte por “llorar” antes del partido hablando del arbitraje.— Arturo Villegas (@ArturoVill7) July 20, 2026
¿Pues qué esperaba? Desde Qatar, millones de aficionados alrededor del mundo consideran que Argentina ha sido favorecida por decisiones arbitrales. Era… pic.twitter.com/KEXuyMQRUQ
Na videu, koji traje dvadeset i pet sekundi, vidi se vidno uzrujani Otamendi kako prilazi španjolskim igračima na travnjaku dok semafor pokazuje pobjedu Španjolske 1-0. Argentinski stoper nije birao riječi.
- Počni manje pričati, glupane, plakali ste cijeli tjedan. Cijeli tjedan ste plakali. Ti i Laporte. Obojica.
Otamendi je nastavio s optužbama, referirajući se na izjave Španjolaca u medijima prije utakmice.
- To se ne radi. Plakali ste zbog sudaca, prijatelju. Ali ne smiješ pričati prije, znaš? Laporte? Nisi vidio što je on rekao ovaj tjedan?
*Uz korištenje AI-ja
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