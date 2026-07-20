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TEŠKO SE MIRI S PORAZOM

VIDEO Kamere snimile bijesnog Otamendija nakon poraza: 'Počni manje pričati, glupane'

Piše 24sata,
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VIDEO Kamere snimile bijesnog Otamendija nakon poraza: 'Počni manje pričati, glupane'
Foto: X/screenshot
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Na videu, koji traje dvadeset i pet sekundi, vidi se vidno uzrujani Otamendi kako prilazi španjolskim igračima na travnjaku dok semafor pokazuje pobjedu Španjolske 1-0. Argentinski stoper nije birao riječi

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Društvenim mrežama proširila se snimka žestoke rasprave nakon finalne utakmice između Argentine i Španjolske. U glavnoj je ulozi argentinski branič Nicolás Otamendi koji se nakon poraza svoje momčadi verbalno sukobio sa španjolskim zvijezdama Rodrijem i Aymericom Laporteom, optužujući ih za "plakanje" oko suđenja uoči odlučujućeg dvoboja.

Na videu, koji traje dvadeset i pet sekundi, vidi se vidno uzrujani Otamendi kako prilazi španjolskim igračima na travnjaku dok semafor pokazuje pobjedu Španjolske 1-0. Argentinski stoper nije birao riječi.

- Počni manje pričati, glupane, plakali ste cijeli tjedan. Cijeli tjedan ste plakali. Ti i Laporte. Obojica.

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Otamendi je nastavio s optužbama, referirajući se na izjave Španjolaca u medijima prije utakmice.

- To se ne radi. Plakali ste zbog sudaca, prijatelju. Ali ne smiješ pričati prije, znaš? Laporte? Nisi vidio što je on rekao ovaj tjedan?

*Uz korištenje AI-ja

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