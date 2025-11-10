Obavijesti

NEZGODNA SITUACIJA

VIDEO Nogometaš uhvaćen u nevjeri, djevojka sve objavila. Sad ga tjeraju iz reprezentacije?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: X/screenshot

Prevara bi Nicolas Moumi Ngamaleu, reprezentativca Kameruna, mogla stajati i mjesta u reprezentaciji kojoj se trebao pridružiti prije utakmice s DR Kongom. Zbog afere upitno je hoće li biti na raspolaganju izborniku

Kamerunski nogometaš Nicolas Moumi Ngamaleu, član Dinama iz Moskve, našao se u središtu ljubavnog skandala koji je uzdrmao ruske i afričke medije. Njegova dugogodišnja partnerica, ruska influencerica i glazbenica Nikki Seey, javno ga je optužila za prevaru te podijelila snimke incidenta na društvenim mrežama.

Seey je, prema pisanju ruskih portala, nekoliko dana ranije primila poruke brojnih djevojaka koje su je upozoravale na navodno nevjerno ponašanje kamerunskog reprezentativca. Sumnje je odlučila provjeriti sama. U pratnji prijateljice i dvojice zaštitara došla je do njihova zajedničkog stana u Moskvi, gdje je Ngamaleu odbio otvoriti vrata uz izgovor da mu je u posjetu "ujak". Nakon kraće prepirke, Seey je pozvala policiju, koja je nasilno ušla u stan i zatekla nogometaša u kratkim hlačama kamerunske reprezentacije te ženu koja je pokušavala sakriti lice od kamera.

Snimke i fotografije brzo su se proširile internetom, izazvavši burne reakcije javnosti. Nakon incidenta Seey je spakirala svoje stvari i napustila stan, dok su lokalne vlasti pokrenule istragu o slučaju. Prema neslužbenim informacijama, Ngamaleu je zamoljen da se privremeno iseli.

Ngamaleu (29) je karijeru započeo u Kamerunu, a potom je 2016. prešao u austrijski Altach, odakle je otišao u švicarski Young Boys. U četiri sezone u Bernu osvojio je četiri naslova prvaka Švicarske, a 2022. potpisao je za Dinamo Moskvu u transferu vrijednom oko dva milijuna eura. Za ruski klub dosad je odigrao 78 utakmica i postigao 14 golova.

U dresu kamerunske reprezentacije skupio je 63 nastupa i postigao 5 golova te bio dio momčadi koja je 2017. osvojila Afrički kup nacija. Trebao je doputovati na okupljanje reprezentacije uoči kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv DR Konga 13. studenoga, no zbog afere je navodno propustio let i još nije poznato hoće li biti na raspolaganju izborniku.

