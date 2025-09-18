Obavijesti

ZARADIO I CRVENI

VIDEO Kaos na Anfieldu nakon utakmice! Simeone podivljao i krenuo u obračun s navijačima

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Kaos na Anfieldu nakon utakmice! Simeone podivljao i krenuo u obračun s navijačima
Foto: Andrew Boyers

Atletico je izgubio u zadnjim minutama od Liverpoola na Anfieldu, a to nikako nije sjelo Diegu Simeoneu. Na kraju utakmice pukao je na provokacije i nasrnuo je na navijače uz teren

Sjajnu utakmicu odigrali su Liverpool i Atletico Madrid na Anfieldu. "Redsi" su vrlo rano stigli do prednosti od 2-0, promašivali dosta prilika, a onda su se gosti iz Madrida uspjeli vratiti. Ipak, Virgil van Dijk donio je pobjedu Liverpoolu u sudačkoj nadoknadi. Nakon utakmice, kamere su bile usmjerene prema Diegu Simeoneu koji je podivljao i ušao u sukob s domaćim navijačima.

UEFA Champions League - Liverpool v Atletico Madrid
Foto: Andrew Boyers

Naime, kamere su uhvatile Simeonea u burnoj raspravi s jednim navijačem Liverpoola koji je sjedio do terena. Navijač se smijao i izazivao trenera Atletica, a onda su doletjeli zaštitari i pokušali smiriti situaciju. Simeone je u jednom trenu krenuo prema svlačionici, ali se onda vratio i htio nastaviti svađu te je nastala velika gužva, ali su ga spriječili. Sudac Maurizio Mariani pokazao je crveni karton argentinskom treneru nakon svega.

Situaciju pogledajte OVDJE.

"Rezultat od 3-2 kojeg će Simeone uvijek pamtiti zbog napada na navijača. Van Dijk je nakon Atleticovog povratka preko Llorentea zabio neopisivim udarcem glavom, što je uzrokovalo sramotnu scenu u kojoj se Cholo ponio kao amater", piše španjolski AS o situaciju koja je uslijedila poslije odlučujućeg pogotka.
 

