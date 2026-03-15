VIDEO Kaos na Rujevici! Igrači se zamalo potukli, Blagojević na klupi zaradio direktan crveni

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/MaxSport

Istra je prekinula niz od čak pet uzastopnih poraza i stigla do prve pobjede u HNL-u nakon 25. siječnja. Sada je šesta sa 33 boda, dok je Rijeka treća sa 38

Istra 1961 je pobijedila Rijeku 2-0 na Rujevici u sjajnom derbiju prepunom prilika, a scene s kraja utakmice pokazale su koliko rivalstvo vlada među ovim klubovima. 

Igralo se duboko u sudačkoj nadoknadi kada je u naizgled bezazlenoj situaciji došlo do naguravanja između igrača. U naslovnim ulogama bili su Barco kod Rijeke i Heister kod Istre, a na kraju su obojica zaradila po žuti karton. 

Ipak, najviše je živce izgubio Slavko Blagojević na klupi pulske momčadi, krenuo je obračunati se s riječkom klupom, a morali su ga smirivati kolege iz stručnog stožera. Na kraju mu je sudac pokazao crveni karton, već treći ove sezone. Lude scene s kraja utakmice pogledajte OVDJE.

Istra je prekinula niz od čak pet uzastopnih poraza i stigla do prve pobjede u HNL-u nakon 25. siječnja. Sada je šesta sa 33 boda, dok je Rijeka treća sa 38.

