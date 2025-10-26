VIDEO Kaos u Italiji: Kolumbijac nasrnuo na Džeku, Pongračić ga obranio. Pogledajte obračun

Nogometaši Fiorentine i Bologne odigrali su 2-2 u dvoboju 8. kola talijanske Serie A.

Gosti su bili nadomak pobjede, vodili su 2-0 golovima Castra (25) i Cambiaghija (52), a sredinom drugog poluvremena Dalingi je poništen pogodak za 3-0 zbog zaleđa u ranijoj fazi akcije. Domaći su s dva gola iz kaznenih udaraca preko Gudmundssona (74-11m) i Keana (90+4-11m) spasili bod.

Marin Pongračić odigrao je čitav susret za Fiorentinu koja je još uvijek bez pobjede u Serie A ove sezone te je s četiri boda u zoni ispadanja, na 18. mjestu, dok je Nikola Moro ostao na klupi Bologne koja je peta sa 14 bodova.

Hrvatski reprezentativni stoper imao je pune ruke posla na terenu, ali i van njega kada je u zadnjim sekundama utakmice odlučio intervenirati nakon sukoba Edina Džeke i Jhona Lucumija.

Bolognin Kolumbijac je u 96. minuti gradio loptu pa nepotrebno odgurnuo bh. napadača, koji je što prije htio izvesti korner kako bi Fiorentina pokušala ugrabiti puni plijen. "Bh. dijamant" mu nije ostao dužan i odgurnuo ga je rukom u prsa na što je skoro došlo do fizičkog obračuna. Džeko se, potom, maknuo na stranu, a u gužvu je uletio Marin Pongračić. Došlo je do općeg naguravanja, no užarena situacija se brzo primirila.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Na vrhu su Napoli i Roma sa po 18 bodova.