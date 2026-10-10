VIDEO Kaos u La Ligi. Prekinuli utakmicu nakon samo 13 minuta

Subotnji dvoboj osmog kola španjolskog nogometnog prvenstva između Rayo Vallecana i Athletic Bilbaa prekinut je u 13. minuti zbog ubacivanja raznih predmeta na teren i neće biti nastavljen.

Radilo se o organiziranom prosvjedu domaćih navijača, kojima je prvotna namjera bila prekinuti dvoboj u 13. minuti utakmice ubacivanjem papirnatih zrakoplova. Trebao je to biti prvi nastup Rayo Vallecana na njegovom stadionu Vallecas još od svibnja, ali nezadovoljni navijači su na njemu odlučili pokazati svoje neslaganje s načinom na koji klub vodi predsjednik Raul Presa.

No, osim papirnatih letjelica prema travnjaku su bile bačene i plastične loptice, a navijači su o svemu bili upoznati pri ulasku na stadion od strane skupine koja je organizirala prosvjed, stoji u izvješću Marce o ovom incidentu.

Trenutak prekida pogledajte OVDJE.

El @RayoVallecano –@AthleticClub, correspondiente a la jornada 8 de #LALIGAEASPORTS, ha sido suspendido por decisión del árbitro tras los reiterados lanzamientos de objetos al terreno de juego. LALIGA condena de forma rotunda este tipo de comportamientos, que ponen en riesgo la seguridad y hacen imposible el normal desarrollo de la competición. La nueva fecha y hora del encuentro se anunciarán próximamente. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 10, 2026

Glavni sudac dvoboja Jose Sanchez je u 13. minuti bio prisiljen prekinuti dvoboj, kako bi teren bio očišćen od ubačenih predmeta. Nakon desetominutnog prekida je dvoboj nakratko nastavljen, ali su navijači još jednom zasuli travnjak plastičnim lopticama pa su momčadi ponovno povučene s terena.

I treći put je Sanchez pokušao nastaviti utakmicu, ali je pola sata od stvarnog početka dvoboja okupio igrače i trenere obje momčadi te im objavio da nastavka neće biti. Navijači su pljeskom ispratili igrače obiju momčadi dok su napuštali teren. Kad će ova utakmica biti odigrana u ovom trenutku još nije poznato.