VIDEO Kaos u Ligi prvaka! Policija brutalno intervenirala među navijačima u Istanbulu

Veliki neredi izbili su u Istanbulu uoči utakmice drugog pretkola Lige prvaka između Fenerbahčea i poljskog Górnika Zabrzea. Na tribinama je došlo do žestokog sukoba gostujućih navijača i turske policije, a prema prvim informacijama nekoliko je osoba ozlijeđeno i uhićeno.

Snimke koje se šire društvenim mrežama prikazuju brutalan obračun policije s poljskim navijačima. Prema zasad neslužbenim navodima, sukob su započeli pripadnici gostujuće skupine koji su krenuli prema policajcima, nakon čega su snage reda uzvratile.

Górnikovi navijači imaju reputaciju jedne od najžešćih skupina u Poljskoj, a incidente su izazivali i na prijašnjim europskim gostovanjima. U Istanbul ih je stigao velik broj jer su utakmicu protiv Fenerbahčea doživjeli kao jedan od najvažnijih događaja posljednjih godina. Turske vlasti susret su unaprijed proglasile visokorizičnim te su angažirale velik broj policajaca na prilazima stadionu i unutar samog objekta. Unatoč pojačanim sigurnosnim mjerama nisu uspjele spriječiti izravan sukob s gostujućim navijačima.

Napetosti su porasle još prije utakmice zbog objave Górnika na društvenim mrežama. Poljski je klub uz fotografije Istanbula objavio tursku zastavu, ali i zastavu Galatasaraya, najvećeg Fenerbahčeova rivala.

Foto: instagram

Fenerbahčeovi navijači taj su potez protumačili kao namjernu provokaciju i znak nepoštovanja. Objava se brzo proširila društvenim mrežama, a stotine domaćih navijača ostavile su ljutite poruke na Górnikovim profilima. Uefa će vjerojatno detaljno proučiti službena izvješća i snimke incidenata. Utvrdi li propuste u organizaciji ili ozbiljne prekršaje navijača, Fenerbahčeu i Górniku Zabrzeu mogle bi prijetiti kazne.