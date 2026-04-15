VIDEO Kaotične scene na kraju: Igrači Reala okružili suca, Arda Guler dobio crveni karton!

Bayern Munchen je pobijedio Real Madrid 4-3 u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka i prošao u polufinale, a nekoliko sudačkih odluka ostalo je sporno nakon dvoboja. Nakon što je Slavko Vinčić označio kraj dvoboja, Realovi igrači su ga okružili.

Vjerojatno su realovci smatrali da Eduardo Camavinga nije trebao dobiti drugi žuti karton zbog "mekanog" prekršaja na Harryju Kaneu, iako nije potpuno jasno je li karton dobio zbog faula ili zbog nošenja lopte nakon sučevog zvižduka.

Zanimljivo, na usporenoj snimci se čak čini da je Vinčić zaboravio da Camavinga već ima žuti karton i nije mu odmah pokazao crveni, već nakon nekoliko sekundi. Situaciju pogledajte OVDJE

Na kraju utakmice je crveni karton dobio i Arda Guler i to zbog prigovora sucu.

Foto: Michaela Stache/REUTERS

Ipak, i ranije je utakmica obilovala kontroverznim odlukama. U 28. minuti je Vinčić dosudio prekršaj za goste iz kojeg su zabili gol, iako se čini da kontakt Brahima i Laimera nije za prekršaj, a domaći su tražili i prekršaj na Stanišiću uoči trećeg gola Mbappea. U toj situaciji se, doduše, kontakt Stanišića i Rudigera dogodio bez lopte u blizini jer je Hrvat dvije, tri sekunde ranije dodao za suigrača.

U svakom slučaju, pričat će se o suđenju u idućim danima.