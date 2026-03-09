Obavijesti

Sport

Komentari 2
IMA 15 GODINA

VIDEO Kapa dolje, majstore! Evo kako je mladi hrvatski dragulj pogodio koš. Čudesan potez...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Kapa dolje, majstore! Evo kako je mladi hrvatski dragulj pogodio koš. Čudesan potez...
Foto: Screenshot/Tiktok

Toni Garma, čudo od djeteta iz Real Madrida, šokirao svijet nevjerojatnim košem iza table! Usporedili ga s Larryjem Birdom, a s 197 cm visine podsjeća na mladog Dončića

Admiral

Mladi hrvatski košarkaš Toni Garma, petnaestogodišnji dragulj iz omladinske škole Real Madrida, ponovno je u središtu pozornosti. Video njegovog nevjerojatnog koša postao je viralan i prikupio desetke tisuća pregleda u kratkom roku, ostavivši gledatelje bez daha.  Snimka prikazuje trenutak s utakmice u kojem Garma u bezizlaznoj situaciji puca na koš i nevjerojatno pogađa. Bio je uz aut-liniju i to iza table, ali je pogodio. Lopta u savršenom luku prolazi kroz mrežicu, a mladi Hrvat ustaje, mirno pogleda što je učinio i nonšalantno odšeta, kao da se radi o najobičnijem potezu na treningu.

@overtimeeur Bro was so nonchalant about it 🤧 #tonigarma #basketball #viral #fyp #hoops ♬ MY TYPE (Ultra Slowed) - DJ ZBK & RD12

Iako se na prvi pogled može činiti kao sretan pogodak, kontekst ga čini još impresivnijim. Naime, potez se dogodio tijekom službene utakmice U-16 selekcija između Real Madrida i Fuenlabrade. Garma je u toj pobjedi 104-45 bio najbolji igrač s ubačenih 28 koševa, a ovaj je koš samo potvrdio njegovu izvanrednu snalažljivost i osjećaj za igru. Potez je toliko jedinstven da su ga mnogi sportski mediji odmah usporedili s legendarnim košem koji je velikan NBA lige, Larry Bird, zabio 1986. godine na utakmici protiv Seattle SuperSonicsa. Bird je tada, slično kao i Garma, nakon pada na parket zabio preko glave bez gledanja.

Foto: FIBA

Toni Garma već dugo slovi za jednog od najvećih talenata europske košarke u svom uzrastu. Pažnju na sebe skrenuo je još kao dvanaestogodišnjak, kada je u dresu Novog Zagreba protiv Cibone zabio nevjerojatna 73 koša na jednoj utakmici. Njegov talent nije promaknuo skautima Real Madrida, koji su ga doveli u svoju prestižnu akademiju, jednu od najboljih na svijetu koja je stvorila igrače poput Luke Dončića i Nikole Mirotića, gdje nastavlja oduševljavati.

Visok 197 centimetara, iznimno svestran igrač koji može pokriti pozicije od razigravača do niskog krila, Garma stilom igre i visokim košarkaškim IQ-om mnoge podsjeća na mladog Luku Dončića, koji je također prošao Realovu školu. Košarkaški geni su mu u krvi; njegov otac Nikola Garma bivši je profesionalni košarkaš.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
PODBADANJE RIVALA

FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu
ZA PRIJATELJSKE UTAKMICE

Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu

Proteklih tjedana uspjeli smo obići veliki broj reprezentativaca, a raduje me što se nekolicina njih izborila za bolji klupski status, kazao je izbornik koji je vratio u reprezentaciju Majera, Luku Sučića i Baturinu
ANKETA Tko je kriv? Navijači Hajduka: Ponajveći luzeri ikad
ŠAMAR ZA ŠAMAROM

ANKETA Tko je kriv? Navijači Hajduka: Ponajveći luzeri ikad

Hajduk u krizi! Izgubili od Rijeke i Dinama, ispadanje iz Europe, navijači nezadovoljni. Garcia poručuje da se ne može uspoređivati s Dinamom. Novi reset na ljeto?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026