VIDEO Kapa dolje, majstore! Evo kako je mladi hrvatski dragulj pogodio koš. Čudesan potez...

Mladi hrvatski košarkaš Toni Garma, petnaestogodišnji dragulj iz omladinske škole Real Madrida, ponovno je u središtu pozornosti. Video njegovog nevjerojatnog koša postao je viralan i prikupio desetke tisuća pregleda u kratkom roku, ostavivši gledatelje bez daha. Snimka prikazuje trenutak s utakmice u kojem Garma u bezizlaznoj situaciji puca na koš i nevjerojatno pogađa. Bio je uz aut-liniju i to iza table, ali je pogodio. Lopta u savršenom luku prolazi kroz mrežicu, a mladi Hrvat ustaje, mirno pogleda što je učinio i nonšalantno odšeta, kao da se radi o najobičnijem potezu na treningu.

Iako se na prvi pogled može činiti kao sretan pogodak, kontekst ga čini još impresivnijim. Naime, potez se dogodio tijekom službene utakmice U-16 selekcija između Real Madrida i Fuenlabrade. Garma je u toj pobjedi 104-45 bio najbolji igrač s ubačenih 28 koševa, a ovaj je koš samo potvrdio njegovu izvanrednu snalažljivost i osjećaj za igru. Potez je toliko jedinstven da su ga mnogi sportski mediji odmah usporedili s legendarnim košem koji je velikan NBA lige, Larry Bird, zabio 1986. godine na utakmici protiv Seattle SuperSonicsa. Bird je tada, slično kao i Garma, nakon pada na parket zabio preko glave bez gledanja.

Foto: FIBA

Toni Garma već dugo slovi za jednog od najvećih talenata europske košarke u svom uzrastu. Pažnju na sebe skrenuo je još kao dvanaestogodišnjak, kada je u dresu Novog Zagreba protiv Cibone zabio nevjerojatna 73 koša na jednoj utakmici. Njegov talent nije promaknuo skautima Real Madrida, koji su ga doveli u svoju prestižnu akademiju, jednu od najboljih na svijetu koja je stvorila igrače poput Luke Dončića i Nikole Mirotića, gdje nastavlja oduševljavati.

Visok 197 centimetara, iznimno svestran igrač koji može pokriti pozicije od razigravača do niskog krila, Garma stilom igre i visokim košarkaškim IQ-om mnoge podsjeća na mladog Luku Dončića, koji je također prošao Realovu školu. Košarkaški geni su mu u krvi; njegov otac Nikola Garma bivši je profesionalni košarkaš.