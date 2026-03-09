Toni Garma, čudo od djeteta iz Real Madrida, šokirao svijet nevjerojatnim košem iza table! Usporedili ga s Larryjem Birdom, a s 197 cm visine podsjeća na mladog Dončića
VIDEO Kapa dolje, majstore! Evo kako je mladi hrvatski dragulj pogodio koš. Čudesan potez...
Mladi hrvatski košarkaš Toni Garma, petnaestogodišnji dragulj iz omladinske škole Real Madrida, ponovno je u središtu pozornosti. Video njegovog nevjerojatnog koša postao je viralan i prikupio desetke tisuća pregleda u kratkom roku, ostavivši gledatelje bez daha. Snimka prikazuje trenutak s utakmice u kojem Garma u bezizlaznoj situaciji puca na koš i nevjerojatno pogađa. Bio je uz aut-liniju i to iza table, ali je pogodio. Lopta u savršenom luku prolazi kroz mrežicu, a mladi Hrvat ustaje, mirno pogleda što je učinio i nonšalantno odšeta, kao da se radi o najobičnijem potezu na treningu.
Iako se na prvi pogled može činiti kao sretan pogodak, kontekst ga čini još impresivnijim. Naime, potez se dogodio tijekom službene utakmice U-16 selekcija između Real Madrida i Fuenlabrade. Garma je u toj pobjedi 104-45 bio najbolji igrač s ubačenih 28 koševa, a ovaj je koš samo potvrdio njegovu izvanrednu snalažljivost i osjećaj za igru. Potez je toliko jedinstven da su ga mnogi sportski mediji odmah usporedili s legendarnim košem koji je velikan NBA lige, Larry Bird, zabio 1986. godine na utakmici protiv Seattle SuperSonicsa. Bird je tada, slično kao i Garma, nakon pada na parket zabio preko glave bez gledanja.
Toni Garma već dugo slovi za jednog od najvećih talenata europske košarke u svom uzrastu. Pažnju na sebe skrenuo je još kao dvanaestogodišnjak, kada je u dresu Novog Zagreba protiv Cibone zabio nevjerojatna 73 koša na jednoj utakmici. Njegov talent nije promaknuo skautima Real Madrida, koji su ga doveli u svoju prestižnu akademiju, jednu od najboljih na svijetu koja je stvorila igrače poput Luke Dončića i Nikole Mirotića, gdje nastavlja oduševljavati.
Visok 197 centimetara, iznimno svestran igrač koji može pokriti pozicije od razigravača do niskog krila, Garma stilom igre i visokim košarkaškim IQ-om mnoge podsjeća na mladog Luku Dončića, koji je također prošao Realovu školu. Košarkaški geni su mu u krvi; njegov otac Nikola Garma bivši je profesionalni košarkaš.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+