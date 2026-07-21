VIDEO KAPETAN NA ODMORU Modrić oduševio na padelu, a onda sjeo u poznati restoran...

Nakon još jednog Svjetskog prvenstva s Hrvatskom, kapetan reprezentacije Luka Modrić došao je u rodni Zadar na zasluženi odmor. Hrvatska je ispala od Portugala u šesnaestini finala (2-1) nakon kontroverzne odluke i poništenog gola Joška Gvardiola u zadnjim sekundama utakmice. Modrić će neko vrijeme biti u Zadru, a talijanski mediji javili su kako je sve dogovorio s Milanom za produljenje ugovora.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Luka Modrić na večeri | Video: 24sata Video

Modrić je u ponedjeljak navečer viđen u poznatom restoranu Niko na Puntamici. Nije prvi put kapetan u tom restoranu, a tamo su bili i brojne svjetske zvijezde kao što su Kirk Douglas, Michaela Schumacher i mnogi drugi.

Iako je na odmoru, Modrić ne staje s rekreacijom. Prije koji dan igrao je tenis, a kako je veliki ljubitelj padela, odigrao je i nekoliko partija novog popularnog sporta. Brojni navijači su se okupili i navijali za njega. Hrvatski maestro je 2023. godine postao investitor padel kluba "Las Tablas" iz Madrida, a bio je i na World Legends Padel Touru u Torinu u ožujku ove godine.

Kapetan je na odmoru, a još treba odlučiti hoće li nastaviti s hrvatskom reprezentacijom. Novi izbornik Slaven Bilić rekao je kako je obavio razgovor s Modrićem, ali još se ništa službeno ne zna. Što se tiče Milana, klub je već započeo pripreme pod novim trenerom Rubenom Amorimom, a cijeli grad čeka službenu radosnu vijest da se Luka vraća još godinu dana, ako tako zaista odluči.