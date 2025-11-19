VIDEO Potop Karlovca u prvom dijelu. Dinamo zabio četiri gola, pogledajte rapsodiju 'modrih'

Dinamo je u osmini finala Kupa poveo protiv Karlovca golom Luke Stojkovića u 12. minuti i tako naplatio veliku dominaciju u prvima minutama utakmice. Prvo je Miha Zajc ubacio iz kornera na glavu Diona Drene Belje, koji je pucao, no Luigi Mišević obranio je taj pokušaj.

Akcija se nastavila i lopta je stigla do Frana Topića, koji je ubacio s desne strane. Na jedanaest metara našao se potpuno sam i neometan Luka Stojković, koji je sjajno pogodio glavom u malu mrežicu Miševićeva gola.

U 17. minuti činilo se da je Dinamo udvostručio prednost kada je Beljo ponovno bio najsnalažljiviji u gužvi koja je nastala nakon kornera, no tada je označeno zaleđe. U 24. minuti već je bilo 2-0. U kaznenom prostoru Budimir je potpuno nepotrebno rukom zaustavio loptu u šesnaestercu. Odgovornost je preuzeo Beljo koji je loptu sigurno poslao u lijevu stranu, dok se golman domaćina bacio u suprotnu.

Nastavio je Dinamo u istom tonu i brzo zabio dva nova gola. Prvo je u 35. minuti Niko Galešić poslao visoku loptu prema Mateu Lisici, ona se odbila od glave braniča Karlovca, ali ipak došla do Lisice koji mirno zabija za 3-0. Samo tri minute kasnije bilo je 4-0. Lijepa akcija po lijevoj strani, lopta stiže do Varele koji ubacuje u kazneni prostor. Ubačaj je pratio Fran Topić te glavom pospremio i četvrti gol "modrih" u prvom dijelu.

