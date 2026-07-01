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VIDEO Kek je zbog ovog poteza izvadio igrača nakon 15-ak minuta igre: 'Šta je, ku***š se?'

Piše 24sata,
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VIDEO Kek je zbog ovog poteza izvadio igrača nakon 15-ak minuta igre: 'Šta je, ku***š se?'
Foto: MAXSport
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"Valjda će nešto naučiti iz ovog", "Kek odmah pokazuje autoritet", "Rukavina je premlad pa ne zna da Kek ne tolerira ovakve stvari", nižu se komentari navijača Rijeke...

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Rijeka je u utorak u pripremnoj utakmici slavila 3-0 protiv novog slovenskog prvoligaša Grosuplja. Dva gola zabio je Amer Gojak, jednom je poentirao Jakov Puljić, ali od svih će utakmicu najviše pamtiti vjerojatno - Gabrijel Rukavina. I to ne po dobrom.  Nakon samo 15-ak minuta riječki trener Matjaž Kek, izvadio je Rukavinu iz igre pri rezultatu 0-0.

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U jednoj akciji na samom početku utakmice krilni napadač pokušao je gurnuti loptu kroz noge svojem čuvaru u blizini riječkog gola, što se riječkoj klupi nije nimalo dopalo..

- Šta je, Ruki? Kur*** se, a? - poviknuo je netko s riječke klupe, Tportal piše kako je to bio Matjaž Kek.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rukavina je ubrzo nakon toga zamijenjen...

"Valjda će nešto naučiti iz ovog", "Kek odmah pokazuje autoritet", "Rukavina je premlad pa ne zna da Kek ne tolerira ovakve stvari", nižu se komentari navijača Rijeke...

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