NEOČEKIVAN PORAZ

VIDEO Monaco šokirao Paris SG!

PSG je i dalje na prvom mjestu s 57 bodova, ali Lens ima priliku ponovno doći na samo bod zaostatka, ako pred svojim navijačima svlada Metz

 Nogometaši Monaca svladali su Paris Saint-Germain s 3-1 u 25. kolu francuskog nogometnog prvenstva, gostujući u petak na Parku prinčeva. Maghnes Akliouche je u 27. minuti doveo Monaco u vodstvo. Aleksandr Golovin je bio strijelac za 2-0 u 55. minuti.

Bradley Barcola je vratio nadu aktualnom europskom prvaku u preokret golom u 71. minuti, ali je samo dvije minute poslije Folarin Balogun postigao pogodak za konačnih 3-1 i veliku pobjedu Monaca, koji je prvi put slavio na Parku prinčeva nakon više od pet godina. Sve golove možete pogledati OVDJE.

PSG je i dalje na prvom mjestu s 57 bodova, ali Lens ima priliku ponovno doći na samo bod zaostatka, ako pred svojim navijačima svlada Metz. Monaco je s 40 bodova privremeno skočio na peto mjesto.

