VIDEO Kleinheisler kaznio 'A je to' Lokomotive, Bošković ušao pa s dva komada zaledio Osijek

Dinamo je svoje odradio kod Slavena, derbi Hajduka i Rijeke je odgođen pa je posljednji od 'velike četvorke' u 2. kolu HNL-a zaigrao Osijek. Momčad Nenada Bjelice stigla je nešto okrnjena na gostovanje kod Lokomotive gdje je samo Drion Drena Beljo izostao zbog ozljede, no odmaranje igrača nije upalilo. 'Lokosi' su čudesnim preokretom slavili 2-1.

Bjelica je na teren poslao mješoviti sastav kako bi neke igrače odmorio za uzvrat s Kizilžarom.

A već u 16. minuti gost je stigao do vodstva. I to nakon velike greške Lokomotivine obrane koja je djelovala kao scena iz "A, je to!"

Laszlo Kleinheisler vrebao je stvarajući pritisak na obranu domaće momčadi i on se isplatio. Golman Lokosa Santini panično je izbio loptu i dodao Mersinaju.

Uslijedila je nova pogreška. Stoper Lokomotive nije ju dobro primio, odbila mu se od noge, a na pravom mjestu bio je mađarski reprezentativac koji je loptu presjekao, uhvatio Santinija na krivoj nozi i poslao ju u mrežu za vodstvo. Bjelica bolji početak nije mogao poželjeti.

Bio je to prvi pogodak Kleinheislera u HNL-u ove sezone i 13. ukupno u hrvatskom prvenstvu te drugi zaredom nakon što je zabio u pobjedi nad Kizilžarom 2-1 u Kazahstanu.

Osijek je držao minimalnu prednost i to isključivo zahvaljujući nevjerojatnom Ivici Ivušiću, koji je obranio nekoliko čistih, stopostotnih šansi. U jednoj akciji i u dva navrata zaredom.

No, nije mogao puno kada je Blaž Bošković u 80. minuti golom nakon kornera vratio stvari na početak. Bošković je bio najviši u skoku nakon ubačaja iz kornera s lijeve strane i matirao nemoćnog Ivušića. Bjelica je poludio na svoje igrače.

Samo šest minuta kasnije hladan tuš za Osječane. Kulenović se prošetao kao da je na promenadi i servirao loptu Boškoviću koji je pogodio donji lijevi kut za veliki preokret.

