VIDEO Komentator je poludio! Pogledajte fenomenalan gol u Tanzaniji vrijedan 'Puškaša'

Nogometno prvenstvo Tanzanije u punom je jeku, a derbi susret 22. kola odigrali su Simba i Young Africans. Susret je završio 2-2, ali rezultat je pao u drugi plan, a o utakmici se priča isključivo zbog gola Clatousa Chame koji bi mogao ući u izbor za nagradu Ferenc Puškaš.

Zambijac je atraktivno pogodio za vodstvo 2-0 u 10. minuti susreta, a prije toga je asistirao za vodeći gol Libassea Gueyea. Prince Dube je smanjio na 2-1 u 18., a Bakari Mwamnyeto u 50. minuti za konačnih 2-2.

Young Africansi su trenutačno prvi u ligi s 48 bodova. Prvi pratitelji su nogometaši Simbe koji su osvojili 43 boda nakon 20 odigranih utakmica. Prvenstvo završava krajem lipnja, a do tada obje ekipe moraju odigrati još 10 utakmica.