VIDEO Kotarski na pravoj razini: Golman Dinama spašavao u Bukureštu, pogledajte obrane

Hapoel i Dinamo u Bukureštu su odigrali utakmicu prvog kola Europske lige, a utakmica nije bila pretjerano sadržajna. Ipak, svojim se obranama istaknuo novopridošli golman Dinama, hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski, koji je pojačao "modre" u sutonu ljetnog prijelaznog roka.

Kotarski je brzo opravdao svoje dovođenje jer je u Bukureštu nekim kvalitetnim obranama zadržao Dinamo u egalu s izraleskim predstavnikom. Dobro je reagirao na nekoliko protivničkih udaraca, a njegove najbolje obrane možete pogledati OVDJE.

Inače, Hapoel je bio jako blizu golu i u 25. minuti. Tada je Forson Amankwah pogodio stativu s 20-ak metara.