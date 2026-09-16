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DOBRO JE REAGIRAO

VIDEO Kotarski na pravoj razini: Golman Dinama spašavao u Bukureštu, pogledajte obrane

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Kotarski na pravoj razini: Golman Dinama spašavao u Bukureštu, pogledajte obrane
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Kotarski je brzo opravdao svoje dovođenje jer je u Bukureštu nekim kvalitetnim obranama zadržao Dinamo u egalu s izraleskim predstavnikom

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Hapoel i Dinamo u Bukureštu su odigrali utakmicu prvog kola Europske lige, a utakmica nije bila pretjerano sadržajna. Ipak, svojim se obranama istaknuo novopridošli golman Dinama, hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski, koji je pojačao "modre" u sutonu ljetnog prijelaznog roka.

Kotarski je brzo opravdao svoje dovođenje jer je u Bukureštu nekim kvalitetnim obranama zadržao Dinamo u egalu s izraleskim predstavnikom. Dobro je reagirao na nekoliko protivničkih udaraca, a njegove najbolje obrane možete pogledati OVDJE.

Inače, Hapoel je bio jako blizu golu i u 25. minuti. Tada je Forson Amankwah pogodio stativu s 20-ak metara.

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