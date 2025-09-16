Obavijesti

BIZARNA SITUACIJA

VIDEO Kovač potpuno izgubio živce zbog najveće zvijezde! Naredio je igraču da puca penal

Piše Domagoj Vugrinović,
Dok je sudac u komunikaciji s VAR-om provjeravao situaciju, kamera je u prijenosu prikazivala raspravu dvojice suigrača, a zatim kadar prebacila na Kovača koji je rukama jasno pokazivao tko izvodi penal

Borussia Dortmund u Torinu protiv Juventus odigrala je fantastičnu utakmicu koja je završila bez pobjednika 4-4. Bio je to sudar dvaju hrvatskih stratega. Domaću momčad vodio je Igor Tudor, dok je goste s klupe koordinirao Niko Kovač

Utakmica je počela sporim ritmom, a kao bolji suparnik pokazao se Juventus koji je dominirao i nizao poluprilike. U drugom dijelu vidjeli smo pravu rapsodiju. U 52. minuti Adeyemi je donio prednost Borussiji, deset minuta kasnije Yildiz je izjednačio, a već u idućem napadu Nmecha je ponovno donio prednost gostima.

Ni to nije dugo trajalo jer je u 67. minuti Vlahović vratio stvari na početak zabivši za 2-2. Mreže su mirovale do 74. minute kada je Couto pogodio u bliži kut vratara Di Gregorija. U 86. minuti sudac Francois Letexier pokazao je na bijelu točku nakon što je Bremer igrao rukom u kaznenom prostoru.

Taj trenutak obilježio je utakmicu. Borussia je do tada zabila tri gola, ali nijedan nije postigao Serhou Guirassy, najbolji strijelac momčadi iz Dortmunda. On je samoinicijativno uzeo loptu i htio izvesti penal, no usprotivio mu se Bensebaini. Dok je sudac u komunikaciji s VAR-om provjeravao situaciju, kamera je u prijenosu prikazivala raspravu dvojice suigrača, a zatim kadar prebacila na Kovača koji je rukama jasno pokazivao da penal treba izvesti Bensebaini.

Na kraju je Guirassy prepustio loptu, a branič je mirno zabio za 4-2. Ipak, tu ludnici nije bio kraj – “stara dama” je do kraja utakmice zabila još dva gola preko Vlahovića i Kellyja te se tako spasila poraza.

