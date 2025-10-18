Obavijesti

Sport

Komentari 0
BAYERN SRUŠIO DORTMUND

VIDEO Kovač bez recepta za Bayern, u Der Klassikeru je doživio prvi poraz ove sezone

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kovač bez recepta za Bayern, u Der Klassikeru je doživio prvi poraz ove sezone
Foto: Angelika Warmuth

BAYERN - DORTMUND 2-1 Niko Kovač je dobro postavio igru Borussije, ali su nepreciznost njegovih napadača i individualne greške skupo koštale "žuto-crne"

Nogometaši Bayerna svladali su na Allianz Areni Borussiju Dortmund s 2-1 u utakmici 7. kola njemačkog prvenstva te su ostali jedina neporažena momčad u Bundesligi.

VIDEO: BAYERN - DORTMUND 2-1

Bavarci su poveli u 22. minuti, kad je udarac iz kuta izveo Joshua Kimmich, a na bližoj vratnici Harry Kane nadskočio svog čuvara i glavom postigao 13. prvenstveni pogodak u ovoj sezoni.

Niko Kovač je dobro postavio igru Borussije, ali je nepreciznost njegovih napadača skupo koštala "žuto-crne".

Harry Kane je dugom loptom bio začetnik akcije iz koje je Bayern u 79. minuti došao do drugog pogotka. No, nakon ubačaja Luisa Diaza s lijeve strane loše je pred golom reagirao Jobe Bellingham, koji nije uspio izbiti loptu već ju je Michael Olise u klizećem startu odbio u mrežu.

Julian Brandt je u 84. minuti iskoristio ubačaj Juliana Ryersona i smanjio na 2-1, ali Borussia nije uspjela do kraja dvoboja doći do izjednačenja i izbjeći prvi poraz u sezoni.

Bayern je s maksimalnim 21 bodom vodeća momčad Bundeslige. Drugoplasirani RB Leipzig zaostaje za pet bodova, a trećeplasirani Stuttgart za šest. Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen imaju sedam bodova manje od Bavaraca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Dinamo - Osijek 2-1: Dinamovi stoperi riješili derbi, 'modri' se odvojili od Hajduka!

'Modri' su već nakon 14 minuta imali 2-0 u neobičnom ozračju na Maksimiru, u 'grobnoj' tišini jer Boysi nisu navijali. Prvijence su dali McKenna i Dominguez, šansu je dobio Cardoso Varela
FOTO Nekad je vrijedio više od 100 milijuna eura, a sad mrtav pijan zavodi žene u Dubaiju
NESTAŠNI ENGLEZ

FOTO Nekad je vrijedio više od 100 milijuna eura, a sad mrtav pijan zavodi žene u Dubaiju

Zanimljivo, nedavno se Grealish našalio kako je trener u Everton David Moyes uveo policijski sat po kojem svi moraju biti u krevetu do 22 sata, ali u Dubaiju je partijao i do iza ponoći
Prvi ples uz Olivera i glamur: Pogledajte kako je bilo na vjenčanju Barbare Matić
POGLEDAJTE ATMOSFERU

Prvi ples uz Olivera i glamur: Pogledajte kako je bilo na vjenčanju Barbare Matić

Naša džudašica jučer je izrekla sudbonosno "da" srpskom džudašu Filipu Đinoviću, a mladenci su podijelili djelić atmosfere s njihovog važnog dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025