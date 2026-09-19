VIDEO Kovačeva Borussia došla do četvrte pobjede i nastavila stopostotni niz u Bundesligi

U posljednjem subotnjem susretu četvrtog kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, slavili su kod Stuttgarta s 1-0.

Time je Borussia (D) ostala jedina savršena u ligi te je na vrhu ljestvice s maksimalnih 12 bodova. Dva manje imaju Bayern i Freiburg. Stuttgart je upisao već treći poraz.

Sve do 70. minute nije bilo golova u susretu gdje su nešto bolji bili gosti iz Dortmunda. Tada je pala domaća obrana nakon precizne asistencije Bellinghama, a iz blizine je spretno pogodio Beier za 1-0 Borussije (D).

Foto: Heiko Becker

Otvorila se nakon pogotka utakmica. Stuttgart je dominirao, Borussia (D) je prijetila iz kontranapada, ali unatoč dosta prilika završilo je s minimalnim slavljem gostiju 1-0. Gol pogledajte OVDJE.

Nakon tri pobjede u uvodne tri utakmice nove sezone Bundeslige, nogometaši Freiburga su ove subote u četvrtom kolu odigrali 2-2 s Eintrachtom u Frankfurtu. Utakmica je odlično počela za Eintracht koji je poveo u 10. minuti kada je suparničku mrežu naciljao Ebnoutalib. Izjednačenje je uslijedilo u 34. kada je za 1-1 strijelac bio Scherhant, ali je Freiburg, inače bolja momčad u prvom dijelu, taj rezultat zadržao tek dvije minute. U 36. minuti Burkardt je bio strijelac za 2-1 i novo vodstvo Eintrachta.

Foto: Kai Pfaffenbach

Na startu drugog poluvremena Freiburg se još jednom vratio, vrlo lijepo je iz prve pogodio Suzuki za 2-2. Do kraja utakmice je bolji i aktivniji bio Eintracht, ali mreže su ostale mirne.

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović je do 84. minute igrao za Freiburg koji sada ima deset bodova na kontu.

Na zadnjem mjestu ljestvice je Borussia (M) koja je izgubila i četvrti put u sezoni. Ovaj put je Mainz s 4-3 slavio u Moenchengladbachu. Borussia je povela u 11. minuti golom Neuhausa, ali do odmora je uslijedio preokret. Prvo je Tietz izjednačio u 18., dok je vrlo lijep pogodak glavom u nadoknadi prvog poluvremena zabio Becker za 2-1 Mainza.

U 57. minuti je domaći igrač Diks pogodio vratnicu iz jedanaesterca, ali je Borussia (M) samo dvije minute kasnije ipak izjednačila pogotkom Lidberga. Nije domaćin došao do preokreta, a niti je zadržao bod, već je Martel u 78. minuti prvo zabio za 3-2 Mainza, dok je Da Costa u 89. pogodio za 4-2. Domaćinu je vrlo malo značio realizirani jedanaesterac Machina u nadoknadi za konačnih 3-4.

Nakon uvodna tri poraza premijernu je pobjedu u sezoni upisao Hamburg koji je na svom terenu svladao Koeln 2-1. Golove su za klub sa sjevera Njemačke postigli Capaldo u 44. i Poulsen u 51. minuti. U posljednjoj je minuti Ache bio strijelac počasnog gola za Koeln.

Od 64. minute za goste iz Koelne je zaigrao hrvatski nogometaš Borna Sosa.

Augsburg je imao 2-0 u Bremenu kod Werdera, ali je domaćin na kraju došao do velikog preokreta i pobjede 3-2. Gosti su vodili golovima Fellhauera u 18. i Brackelmanna u 58. minuti, dok je u ostatku utakmice Werder srljao prema suparničkim vratima i zasluženo stigao do pobjede nakon golova Grulla u 66., Fuellkruga u 86. i Weisera u 93. minuti.

U petak je Bayern s čak 7-0 svladao Union Berlin u Muenchenu, dok su nedjeljni parovi Bayer - Leipzig, Schalke - Elversberg i Paderborn - Hoffenheim.