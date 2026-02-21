Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZAMALO PREOKRENULA

VIDEO Kovačeva Borussia stigla do boda u Leipzigu u nadoknadi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Kovačeva Borussia stigla do boda u Leipzigu u nadoknadi
3
Foto: Karina Hessland/REUTERS

Gubili su "crno-žuti" 2-0 nakon prvog poluvremena, ali u drugom dijelu su gosti zabili dva gola, a zamalo i treći. Zaostatak za Bayernom sada iznosi osam bodova

Admiral

U posljednjem subotnjem susretu 23. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, osvojili su bod kod Leipziga odigravši 2-2.

Izuzetno dobro je Leipzig odigrao prvo poluvrijeme te je zasluženo vodio 2-0 prije odlaska na odmor. Oba pogotka je postigao Baumgartner, u 20. i 39. minuti.

Bundesliga - RB Leipzig v Borussia Dortmund
Foto: Karina Hessland/REUTERS

Slika se na terenu promijenila u nastavku dvoboja. Borussia (D) je zaigrala mnogo hrabrije i otvorenije te su se nizale prilike na obje strane.

Gosti iz Dortmunda su brzo smanjili, a nakon gužve u 50. minuti je autogol potpisao Romulo Cardoso. Do kraja su obje momčadi imale dosta prilika, a na kraju su gosti došli do izjednačenja golom u 95. minuti.

Nakon dobre akcije Brandta i Adeyemija poentirao je Fabio Silva za konačnih 2-2. Na kraju je čak Brandt mogao poentirati, ali šokantni se preokret u nadoknadi ipak nije dogodio. Golove pogledajte OVDJE

Bundesliga - RB Leipzig v Borussia Dortmund
Foto: Karina Hessland/REUTERS

Borussia (D) sada zaostaje za vodećim Bayernom osam bodova, ali može biti sretna jer je bod na teškom gostovanju osvojila nakon 0-2.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice
FOTO: JEZIVE SCENE

Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice

Zastrašujuća scena dogodila se na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Poljska brza klizačica Kamila Sellier doživjela je tešku nesreću u četvrtfinalu utrke na 1500 metara kad joj je suparnica prešla klizaljkom preko lica nakon sudara. Fotografije nesreće mogu biti uznemirujuće
Poljakinji rasjekli lice, Hrvatice bez polufinala, Norvežani oborili rekord po broju zlata!
GALERIJA DANA NA ZOI

Poljakinji rasjekli lice, Hrvatice bez polufinala, Norvežani oborili rekord po broju zlata!

Današnji dan Zimskih olimpijskih igara obilovao je zanimljivim događajima. Poljakinji Kamili Sellier klizaljka je rasjekla lice nakon sudara, hrvatske predstavnice ostale su bez polufinala u klizanju, a Norvežani oborili rekord

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026