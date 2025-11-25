VIDEO Kralju, nešto ti viri dolje! LeBron razgovara s novinarima, a 'alatka' želi pobjeći van...

Kada ste jedan od najvećih sportaša svih vremena, kamere vas prate na svakom koraku. No, košarkaška ikona LeBron James (40) ponovno je dokazala da se pred objektivima osjeća jednako ugodno na parketu kao i u svlačionici, čak i kada na sebi ima minimalnu količinu tkanine.

Najnoviji video isječci koji kruže društvenim mrežama izazvali su lavinu reakcija, a sve zbog jedne jednostavne stvari, ručnika koji je vodio vlastitu bitku s gravitacijom. Iako su navijači navikli gledati "Kralja" kako dominira u dresu Los Angeles Lakersa, njegovi nedavni medijski istupi neposredno nakon tuširanja postali su viralni hitovi koji su zasjenili i same rezultate utakmica.

Drama s ručnikom nakon pobjede nad Jazzom

Posljednji u nizu incidenata koji je zapalio internet dogodio se u ponedjeljak. Nakon važne pobjede u kojoj su Lakersi svladali Utah Jazz, atmosfera u svlačionici bila je opuštena. LeBron je, kao i obično, bio glavna meta novinara koji su čekali njegove izjave o tijeku utakmice i ključnim trenucima koji su presudili pobjednika.

Međutim, James je pred mikrofone stao svjež iz tuša, ogrnut samo bijelim ručnikom oko struka. Tijekom razgovora, dok je analizirao igru svojih suigrača, dogodio se trenutak koji je mnoge ostavio bez daha. Ručnik je počeo kliziti, a LeBron je u djeliću sekunde morao reagirati kako bi spriječio potpunu neugodnost pred upaljenim kamerama.

Foto: screenshot/X

Foto: screenshot/X

Video tog "gotovo-incidenta" munjevitom se brzinom proširio društvenim mrežama. Fanovi su u komentarima izražavali kombinaciju šoka i olakšanja.

"Srce mi je stalo na sekundu, mislio sam da ćemo vidjeti previše," komentirao je jedan od navijača na društvenoj mreži X, dok su drugi hvalili LeBronove reflekse koji su očito i dalje na vrhunskoj razini, čak i kad ne drži loptu u rukama. Srećom po NBA ligu i televizijske kuće, James je uspio uhvatiti ručnik na vrijeme i nastaviti intervju kao da se ništa nije dogodilo.

Nije mu prvi put da provocira maštu

Ovo nije prvi put da se zvijezda Lakersa našla u ovakvoj situaciji. Sličan scenarij odvio se i 29. ožujka 2023. godine, nakon utakmice Lakers - Chicago Bulls. Tada je James izašao pred novinare noseći izrazito mali ručnik koji je jedva pokrivao strateška mjesta. Čini se da tada jednostavno nije imao vremena obući se prije nego što su ga predstavnici medija zasuli pitanjima.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Umjesto da zatraži trenutak privatnosti, LeBron je situaciju prihvatio s osmijehom. Šalio se s novinarima i hvalio svoje suigrače, potpuno ignorirajući činjenicu da stoji polugol pred nacionalnom televizijom. Njegova opuštenost u takvim trenucima samo potvrđuje njegov status veterana koji se u NBA svlačionicama osjeća kao u vlastitom dnevnom boravku.

NBA liga poznata je po tome što novinarima dopušta pristup svlačionicama neposredno nakon utakmica, što je praksa koja se rijetko viđa u europskom sportu. To često dovodi do ovakvih komičnih, a ponekad i riskantnih situacija.

LeBron James, koji i u poznim igračkim godinama prkosi zakonima biologije i dalje zabija koševe s lakoćom, očito se ne zamara previše formalnostima.