VIDEO Kramarić i Jakić 'bratski' podijelili bodove. Pogledajte sjajan gol igrača Hoffenheima...

Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Augsburg prokockao prednost 2-0 protiv Hoffenheima! Claude-Maurice promašio penal, Kramarić igrao do 73. minute, Jakić ušao u 64. minuti

Nogometaši Augsburga su pred svojim navijačima propustili ranu prednost od dva pogotka protiv Hoffenheima, a imali su i promašen kazneni udarac u završnici dvoboja, pa su obje momčadi osvojile po bod, jer prva utakmica 29. kola njemačke Bundeslige završila rezultatom 2-2.

Alexis Claude-Maurice je u 11. minuti postigao prvi pogodak za Augsburg, a samo tri minute poslije je Michael Gregoritsch udvostručio prednost domaćih. Hoffenheim je smanjio u 35. minuti golom Robina Hranača, a u 42. minuti je izjednačio Bazoumana Toure. U 85. minuti je Claude-Maurice iz kaznenog udarca prebacio vrata.

Gol za izjednačenje pogledajte OVDJE.

Andrej Kramarić je bio u početnoj postavi Hoffenheima i igrao je do 73. minute, dok je Kristijan Jakić za Augsburg zaigrao od 64. minute na poziciji središnjeg braniča.

Hoffenheim je s 51 bodom ostao na petom mjestu, dva boda iza Stuttgarta i RB Leipziga koji drže pozcije koje donose plasman u Ligu prvaka, a imaju i utakmicu manje. Augsburg je s 33 boda na desetom mjestu. Vodeći Bayern ima 73 boda, devet više od drugoplasirane Borussije Dortmund.

