VIDEO Kramarić prekinuo sušu i zabio prvi gol nakon pet mjeseci

Andrej Kramarić (35) dočekao je prvijenac u novoj sezoni i to u trenucima kada je Hoffenheimu najviše trebalo. Iskusni hrvatski napadač pogodio je za vodstvo njemačke momčadi 1-0 protiv Lyona u trećem kolu Europske lige.

Kramarić se u četvrtoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela najbolje snašao u gužvi pred francuskim vratima i nakon nekoliko odbijanaca glavom pospremio loptu u mrežu. Trener Christian Ilzer vratio ga je u udarnih 11, a napadač mu se odužio važnim pogotkom u borbi za prve europske bodove. Njegov gol pogledajte klikom OVDJE.

Hoffenheim je, naime, u susret ušao s nula bodova nakon poraza od OFI-ja (2-0) i Beşiktaşa (3-2). S druge strane, gosti iz Francuske u Zagreb su stigli s maksimalnih šest bodova poslije pobjeda nad Anderlechtom i Crystal Palaceom. Njemački prvoligaš u drugom je poluvremenu nastavio tamo gdje je stao u prvom, a Kramarić je opet bio u važnoj ulozi. Asistirao je Daghimu za 2-0 u 49. minuti.