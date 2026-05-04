VRSNI NAPADAČI

VIDEO Kramarićev sin upoznao Demirovića, a on sve nasmijao: 'Zabijam, ali ne kao tvoj tata'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/Sportklub

Hoffenheim i Stuttgart odigrali su spektakularnih 3-3 u derbiju 32. kola. Kramarić je briljirao s dva gola, a sin Viktor upoznao je napadača gostiju Demirovića! Bitka za Ligu prvaka ulazi u neizvjesnu završnicu

U derbiju 32. kola Bundeslige Hoffenheim i Stuttgart su odigrali 3-3 na PreZero Areni u Sinsheimu. Za Hoffenheim je 'Vatreni' Andrej Kramarić (34) zabio dva gola te Bazoumana Toure jedan, a za Stuttgart su zabili Chris Führich, Tiago Tomas i Ermedin Demirović (28). Zanimljiv susret dogodio se u tunelu stadiona nakon utakmice. Ondje su se našli strijelci Kramarić i Demirović, a uz njih je bio sin hrvatskog napadača.

Napadač BiH obratio se petogodišnjem sinu Viktoru, a on ga je gledao u čudu jer nije znao da je iz susjedne nam zemlje. 'Krama' je zatim objasnio sinu i rekao "On ti je iz Bosne, igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dao je puno golova." Demirović je to čuo i komično odgovorio "Nisam zabio još golova kao tata, ali...'

Kramarić je u Hoffenheimu od 2016. godine te je postao legenda kluba; odigrao je 359 utakmica i zabio 158 golova. Najbolji je strijelac u povijesti Hoffenheima, a ove sezone je u 32 ligaška nastupa postigao 14 golova.

Demirović je u Stuttgartu od 2024. godine kad je stigao iz Augsburga za 23 milijuna eura. On je za klub odigrao 84 utakmice i zabio 31 gol, a ove sezone je u Bundesligi nastupio 23 puta i zabio 11 golova. 

Statistika Kramarića i Demirovića u Bundesligi ove sezone.

Hoffenheim se bori za Ligu prvaka iduće sezone. Trenutačno je šesti s 58 bodova nakon 32 kola i ima isti broj bodova kao peti Stuttgart, ali lošiju gol razliku. Bayer Leverkusen je na željenoj četvrtoj poziciji s istim brojem bodova, a treći je Leipzig sa 62 boda. 

Leverkusen do kraja sezone igra sa Stuttgartom u gostima i HSV-om kod kuće; Hoffenheim će dočekati Werder Bremen i ići na gostovanje Borussiji Mönchengladbach, a Stuttgart će nakon dvoboja s Leverkusenom igrati s Frankfurtom.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
