VIDEO Kreilach otišao uz ovacije Kantride: 'Nogometu sam dao puno, on meni 100 puta više'

Damir Kreilach oprostio se od nogometa ondje gdje je njegova nogometna priča i počela. Rijeka i Union Berlin odigrali su na Kantridi prijateljsku utakmicu u okviru četvrtog izdanja "Povratka na Kantridu", a njemački klub slavio je 1-0 pred gotovo 8000 gledatelja.

Rezultat je ipak ostao u drugom planu jer je večer bila posvećena Kreilachu, nekadašnjem kapetanu obaju klubova. Prije utakmice s predstavnicima Armade i Damirom Miškovićem položio je vijence kraj spomen-obilježja poginulim pripadnicima Armade u Domovinskom ratu, a potom napravio počasni krug uz ovacije s tribina.

Union je poveo već u šestoj minuti, kad je Tim Skarke iz blizine pogodio nakon Jongove povratne lopte. Rijeka je potom imala nekoliko prilika, ali golman Raab sačuvao je mrežu. Kantrida je erumpirala u 42. minuti kad je Kreilach ušao u igru za Union, a Trimmel mu je predao kapetansku vrpcu. U 83. minuti Kreilach se vratio na teren, ovaj put u dresu Rijeke. Ante Majstorović predao mu je traku, pa je u istoj večeri kao kapetan predvodio oba kluba.

Sudac je utakmicu simbolično završio u 87. minuti, u čast 1987. godine, kad je osnovana Armada. Igrači Rijeke i Uniona potom su napravili špalir i uz ovacije s tribina ispratili Kreilacha u mirovinu. Veliku kulisu stvorili su navijači obaju klubova. Armada je tijekom utakmice pjesmom i pirotehnikom podsjetila na nekadašnju atmosferu na Kantridi, dok su navijači Berlina razvili transparent posvećen Kreilachu.

- Puno emocija, puno ponosa. Nezaboravan dan koji ću vječno nositi kroz život. Hvala ljudima koji su došli i uveličali ovaj dan meni i obitelji. Svaki čovjek koji je došao, i oni koji nisu mogli doći, bili su važan dio u mojoj profesionalnoj karijeri. Ovo je zbogom terenu, ali van terena se družimo i nadamo novim uspjesima Rijeke - rekao je Kreilach nakon utakmice i dodao:

- Na stadionu 8000 ljudi, svi su došli u čast mene i moje obitelji uveličati ovaj dan. Ne osjećam ništa drugo nego ponos. O Union Berlinu kao klubu dovoljno govori što je gotovo 1000 njihovih navijača 1100 kilometara proputovalo da bi obilježilo ovaj dan. Velika čast, privilegija i zahvalnost. Kroz karijeru dao sam jako puno, a nogomet mi je dao 100 puta više. Kroz ljude i klubove u kojima sam bio, navijače i suigrače, to je neopisivo. Ovaj trenutak kruna je moje karijere.