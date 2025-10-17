SAŽETAK VUKOVAR - LOKOMOTIVA
VIDEO Krivak je zabio golčinu za vodstvo Lokomotive, ali Robin Gonzalez donosi bod Vukovaru!
VUKOVAR - LOKOMOTIVA 1-1 Dvotjednu stanku u HNL-u okončali su Vukovar i Lokomotiva utakmicom u Vinkovcima. Nakon dosadnjikavog prvog poluvremena, drugo je bilo kudikamo uzbudljivije, a golčinu Krivaka iz 65. minute "poništio" je Robin Gonzalez izjednačenjem u 87. Vukovar je posljednji sa šest bodova, a "lokosi" su treći sa 16
