SAŽETAK VUKOVAR - LOKOMOTIVA

VIDEO Krivak je zabio golčinu za vodstvo Lokomotive, ali Robin Gonzalez donosi bod Vukovaru!

VUKOVAR - LOKOMOTIVA 1-1 Dvotjednu stanku u HNL-u okončali su Vukovar i Lokomotiva utakmicom u Vinkovcima. Nakon dosadnjikavog prvog poluvremena, drugo je bilo kudikamo uzbudljivije, a golčinu Krivaka iz 65. minute "poništio" je Robin Gonzalez izjednačenjem u 87. Vukovar je posljednji sa šest bodova, a "lokosi" su treći sa 16

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U novoj akciji EPPO-a 'pala' je ravnateljica Doma zdravlja!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb - Zapad, doktorica Jelena Rakić Matić podnijela je ostavku nakon što je Ured europskog tužitelja otkrio da je istražuju zbog sumnje u namještanje posla vezano za radove na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu. Četiri kaznene prijave podnesene su protiv redatelja Dalibora Matanića, neslužbeno doznaju 24sata. Nismo krivi, izjasnila su se trojica bivših ministara i bivši potpredsjednik Vlade kojima je počelo suđenje za nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem otkrivenima u aferi 'Po babi i stričevima'..

VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski judaš Filip Đinović vjenčali su se u luci pred hotelom Ambasador u Splitu. Svega malo više od godine dana nakon što su započeli vezu, izrekli su "sudbonosno da". Podsjetimo, Matić je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Borba protiv raka dojke: Žene, idite na redovite preglede!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Snaha Dijana Stjepanović i svekrva Ivanka Vučković u razmaku od godinu dana dobile su dijagnozu raka dojke. Sudjelovale su u kampanji Pink i Progress portala M7, koja potiče žene na redovite preglede i mamografije. Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva pokreće provjeru zakonitosti dozvola za pet sunčanih elektrana u Zagorju. Miljenko Pivac priznao je agencijsku prijevaru, nagodio se s europskim tužiteljem i dobio kaznu od milijun i pol eura.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cro robot jači od ruskog drona

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Dok-Ingov robot za razminiranje oštećen je ruskim dronom, ali su ga obnovili u rekordnih 20 dana u Ukrajini. Na sudu dvojica koje sumnjiče za krađu 300.000 eura iz zaštitarskih vozila. Ursula von der Leyen 'ribala Vučića'.

VIDEO Gaza iz zraka: Pustoš i razaranje, ovako izgleda Khan Younis nakon dvije godine rata

Snimke dronom prikazuju razrušene četvrti Khan Younisa u Pojasu Gaze, nakon dvije godine sukoba u kojem je, prema tamošnjim vlastima, poginulo gotovo 68.000 ljudi. Rat je započeo Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada 2023., a ovaj tjedan su, u sklopu primirja, razmijenjeni posljednji izraelski taoci i palestinski zatvorenici. Palestinske vlasti najavile su da su spremne preuzeti upravljanje prijelazom za humanitarnu pomoć između Egipta i Gaze.

