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ZABIJA KAO NA TRACI

VIDEO Kulenović opet strijelac u pobjedi Torina na pripremama

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Kulenović opet strijelac u pobjedi Torina na pripremama
Foto: X/screenshot
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Sandro Kulenović u igru je ušao u drugom dijelu utakmice, a osim što je zabio pobjednički pogodak, u završnici susreta ponio je i kapetansku traku

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Sandro Kulenović (26) ponovno je zabio za Torino. Bivši napadač Dinama ovoga je ljeta i službeno prešao u talijanski klub nakon što je prošlu sezonu ondje proveo na posudbi s obvezom otkupa od tri milijuna eura ako Torino ostane u Serie A. Ovoga je puta zabio za pobjedu u pripremnoj utakmici.

Nakon što je postigao četiri pogotka protiv Pinzolo Valrendene, sada je iz jedanaesterca donio pobjedu protiv Alcionea. 

U igru je ušao na poluvremenu i mirno realizirao najstrožu kaznu. Trener Ignazio Abate do kraja je utakmice dodatno rotirao momčad, a Kulenović je postao i kapetan.

Ranije ovoga tjedna pojavile su se špekulacije da bi Kulenović mogao napustiti Torino samo nekoliko mjeseci nakon dolaska iz Dinama. Talijanski novinar specijaliziran za transfere Nicolò Schira objavio je da klub već razmatra promjene u napadačkoj liniji te da budućnost hrvatskog napadača nije sigurna.

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Kulenović je dobro započeo epizodu u Italiji. Dan nakon dolaska na posudbu prošle sezone debitirao je u prvenstvenoj pobjedi protiv Leccea, a nekoliko dana poslije zaigrao je od prve minute protiv Intera u četvrtfinalu Talijanskog kupa. Pogotkom glavom smanjio je rezultat na 2-1, ali Torino nije uspio izboriti produžetke.

Pokazalo se da mu je to ostao jedini pogodak u dresu talijanskog kluba. U Serie A imao je 13 nastupa i proveo 360 minuta na terenu, ali nije zabio.

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