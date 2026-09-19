VIDEO Kulenović zabio prvijenac u Serie A, ušao i Vlašić u remiju protiv Bologne Nikole More

Hrvatski napadač Sandro Kulenović bio je strijelac za Torino u 1-1 remiju na gostovanju kod Bologne u susretu 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Kulenović, koji je u igru ušao u 55. minuti, svoj je prvi gol u Serie A u karijeri postigao u 77. minuti nakon solo-akcije. Prihvatio je loptu oko sredine igrališta te se s njom sjurio do ruba kaznenog prostora odakle je uputio precizan prizemni udarac u donji lijevi kut. Gol pogledajte OVDJE.

Nikola Vlašić igrao je za Torino do 68. minute, dok je Nikola Moro ušao u igru za Bolognu u 77. minuti.

S četiri boda Torino je 14., dok je Bologna 17. s dva.

Najugodnije iznenađenje početka sezone Cagliari u petom je nastupu stigao do četvrte pobjede svladavši kao gost Udinese sa 1-0 golom Maldinija (54). Cagliari sada ima 12 bodova, kao i vodeći Roma i Inter koji igraju međusobno od 18 sati.