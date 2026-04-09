VIDEO Layec: VAR nije mogao provjeriti zaleđe gola Vukovara. Ova snimka pokazuje da je bilo

Šef sudačke organizacije HNS-a Bertrand Layec objavio je analizu suđenja proteklog kola HNL-a i izvukao četiri sporne situacije, ocijenivši da su konačne odluke za sve četiri bile ispravne. Među njima je najviše spora bilo oko zaleđa kod gola Robina Gonzaleza na utakmici Vukovara i Lokomotive (1-1), kad nije bilo jasno je li u začetku akcije bio u zaleđu, i to zato što glavna kamera nije uhvatila taj trenutak i nisu uopće mogli povlačiti linije pa su prihvatili odluku pomoćnog suca. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Situacija br. 1: VARAŽDIN - GORICA (45. minuta); potencijalni prekršaj u “napadačkoj fazi”. Glavni sudac Patrik Kolarić (Čakovec), VAR sudac Tihomir Pejin (Donji Miholjac)

Duel dvojice igrača na sredini terena kada je gostujući igrač br. 8 rukom“ lagano“ dodirnuo suparnika nije prekršaj iz Pravila nogometne igre dostatan za dosuđivanje izravnog slobodnog udarca. U nastavku akcije gostujuća momčad preuzima posjed lopte i postiže pogodak.

Sudac je ispravno interpretirao naše smjernice razmatrajući kontakt nedovoljnim za zaustavljanje igre te je priznao pogodak. U skladu s našim tehničkim smjernicama VAR je istim kriterijem analizirao incident i potvrdio odluku suca u terenu. Podržavamo ovu interpretaciju razmatrajući da ostvareni kontakt nije utjecaj na suparnika koji je u nastavku akcije aktivno sudjelovao u igri.

Situacija br. 2: DINAMO - OSIJEK (57. minuta); kazneni udarac. Glavni sudac Ivan Vukančić (Benkovac), VAR sudac Igor Pajač (Zelina)

Ispravna odluka vrlo dobro pozicioniranog suca dosuđeni kazneni udarac za domaću momčad. Gostujući branič počinio je jasan prekršaj saplitanja u vlastitom kaznenom prostoru. U potpunosti podržavamo dosuđeni kazneni udarac.

Situacija br. 3: SLAVEN BELUPO - RIJEKA (3. minuta); kazneni udarac. Glavni sudac Ante Čulina (Zagreb), VAR sudac Fran Jović (Zagreb)

Udarac prema vratima koji je domaći branič br. 3 zaustavio rukom unutar kaznenog prostora sukladno razmatranjima Pravilima nogometne igre smatra se prekršajem kažnjive igre rukom. Ruka je u neprirodnom položaju, iznad razine ramena te je blokiran udarac prema vratima. Sudac u terenu ispravno je dosudio kazneni udarac za gostujuću momčad.

Situacija br. 4: VUKOVAR 1991 - LOKOMOTIVA (35. minuta); zaleđe. Glavni sudac Antonio Melnjak (Rijeka), VAR sudac Ivan Bebek (Rijeka)

Tijekom igre, a prilikom primanja duge lopte od svog suigrača, domaći igrač br. 10 u daljnjem kretanju postiže pogodak. Pomoćni sudac prepoznaje kažnjivo zaleđe kada je lopta upućena prema napadaču ali prema VAR Protokolu dopustio je nastavak igre te nakon postignutog pogotka signalizirao kažnjivo zaleđe.

Nakon dugog čekanja, zbog ograničenog kuta središnje kamere koji je sprječavao točnu procjenu položaja napadača u trenutku igranja lopte, VAR nije mogao izvršiti triangulaciju. Mogao je koristiti samo kameru iz suprotnog kaznenog prostora kako bi odredio položaj napadača. Na temelju snimke i zumiranja potvrđujemo da je napadač bio malo ispred braniča u trenutku dodavanja. Odluka pomoćnog suca o zaleđu je stoga ispravna.