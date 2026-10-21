VIDEO LeBron je u debiju srušio prvaka i zakačio se s publikom: 'Čovječe, koji ku..c to govoriš?!'

Nakon neočekivanog trijumfa Detroita protiv Bostona u prvoj utakmici NBA lige, večer je donijela još dvije uzbudljive utakmice. Philadelphia 76ersi pokvarili slavlje New York Knicksa usred Madison Square Gardena. Na Zapadu, Oklahoma City Thunder dominantno je svladao San Antonio Spurse u reprizi prošlosezonskog konferencijskog finala.

Slavlje Knicksa prekinuli Maxey i pojačani 76ersi

New York Knicksi su prije početka susreta proslavili naslov prvaka i podigli zastavu ispod krova dvorane prvi put nakon 53 godine. No, slavljeničku atmosferu brzo su ugasili Philadelphia 76ersi koji su slavili rezultatom 106-100. Kod pobjednika je briljirao Tyrese Maxey s 28 koševa. Odličan debi imao je LeBron James, koji je ušao u 24. sezonu s učinkom od 14 koševa, devet skokova i sedam asistencija, pritom je i prvi put pobijedio u debiju iz petog pokušaja. Jaylen Brown dodao je 19 koševa i osam skokova.

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Joel Embiid ostvario je "double-double" učinak s 13 koševa i 11 skokova, uz šest asistencija i tri bloka. Philadelphia je ključnu prednost stvorila u trećoj četvrtini, u kojoj je zaostatak s poluvremena pretvorila u vodstvo od sedam koševa. Domaćine je predvodio Jalen Brunson s 21 košem, dok je Karl-Anthony Towns dodao 19 koševa i 12 skokova. Knicksi su iz igre gađali vrlo slabih 37 posto.

​- Sviđa mi se kako smo igrali. Mislim da smo odigrali iznimno dobro, pogotovo u obrani. Dobra pobjeda za početak sezone - rekao je James, koji se u jednom trenutku zakačio s domaćom publikom.

- Nisam sa zapadne obale. Ja sam iz Ohija, čovječe. Koji ku..c govoriš - raspravljao se.

Video nervoznog LeBrona pogledajte OVDJE.

LeBron James is off to the HAPPIEST start of his entire NBA career after the Sixers beat the Knicks earlier this evening. Before this evening's game, LeBron was 0-4 in the debut games of his career. He lost with the Heat, the Lakers, and twice with the Cavaliers. But earlier tonight, he finally broke the unfortunate streak by beating the reigning champions with Philly. — EssentiallySports (@ES_sportsnews) October 21, 2026

Thunder uzeo mjeru Spursima nakon gužve

U drugom derbiju večeri Oklahoma City Thunder nadigrao je San Antonio Spurse 116-104. Bila je to prva utakmica ovih dviju momčadi nakon lanjskog finala Zapadne konferencije, a gosti su od samog početka pokazali nadmoć. Thunder je do pobjede vukao dvostruki MVP lige Shai Gilgeous-Alexander, koji je utakmicu završio s 32 koša, pet skokova i četiri asistencije. Veliku pomoć imao je s klupe u vidu Jareda McCaina, koji je ubacio 20 koševa i pogodio 6/8 trica.

Tenzije na terenu eskalirale su vrlo rano u susretu. De'Aaron Fox je u borbi za poziciju pod košem uhvatio i srušio Cheta Holmgrena, što je izazvalo gužvu na parketu. Suci su Foxu dodijelili namjernu osobnu pogrešku, dok su Victor Wembanyama i još trojica igrača dobili tehničke pogreške.

Ovaj incident poslužio je kao okidač za momčad Thundera. Gosti su odmah napravili seriju od devet uzastopnih koševa, a do poluvremena su izgradili velikih +21.

​- Sretni smo što smo se vratili. Ljeto traje puno dulje kada ne pobijedite, a to smo itekako osjetili ovoga ljeta - objasnio je Gilgeous-Alexander.

Foto: Daniel Dunn

Nezapamćena napadačka kriza Wembanyame

Domaći navijači ostali su razočarani nastupom najboljeg igrača. Victor Wembanyama proživio je pravu napadačku noćnu moru te je susret završio sa skromnih 12 koševa i 13 skokova. Mladi Francuz promašio je prvih 12 šuteva na utakmici. Prvi ubačaj iz igre zabilježio je tek u posljednjim sekundama treće četvrtine, kad je snažno zakucao.

Ukupno je iz igre gađao izrazito loših 1/13, a obranu Thundera nije uspio probiti unatoč trudu na drugoj strani terena. Gosti su ga dobro čuvali i zatvorili mu sve prilaze reketu. U nedostatku Wembanyamina napadačkog učinka, Spurse je predvodio Stephon Castle s 24 koša i sedam skokova. Dylan Harper dodao je 18 koševa, no to nije bilo dovoljno za ozbiljniji povratak u utakmicu nakon velikog deficita iz prvog poluvremena.

*uz korištenje AI-ja