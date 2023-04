VIDEO Legende morale odlučiti tko je bolji, Modrić ili De Bruyne

Nogometne legende Steven Gerrard (42) i Cafu (52) sudjelovale su u this or that videu za službeni TikTok profil Lige prvaka. Engleza i Brazilca snimali su u avionu, a oni su morali stati na stranu nogometaša koji im je draži.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić pobijedio Kovačića

Zadnji ponuđeni dvojac činili su Luka Modrić, kapetan hrvatske reprezentacije i veznjak Real Madrida, te Kevin de Bruyne, kapetan Belgije i član Manchester Cityja. Gerrard je odabrao Modrića tako što je stao ispod njegova imena, dok je Cafu ostao u sredini. Brazilac nije mogao odlučiti koji mu je igrač draži...

Između Brazilaca Ronalda i Ronaldinha, obojica su izabrala potonjeg. Izabrali su Liverpoolova Egipćanina Mohameda Salaha ispred Realova Viniciusa Juniora. Steven Gerrard izabrao je sunarodnjaka Judea Bellinghama, dok je Cafu otišao na stranu mladog Španjolca Pedrija. Gerrard smatra da je Karim Benzema bolji od Roberta Lewandowskog, ali se Cafu ne slaže.

Gerrard je zvjezdani status stekao nastupajući za Liverpool, bio je i u Los Angeles Galaxyju. Danas je trener. Vodio je Glasgow Rangers, Aston Villu, a trenutačno je u potrazi za novim angažmanom. Cafu je igrao za Sao Paulo, Real Zaragozu, Romu, Milan... S ozbiljnim nogometom završio je 2008., ali nije odlučio ući u trenerske vode.

