VIDEO Leovac volejčinom utišao Poljud, fantastična akcija Livaje

Nogometaši Hajduka su u derbiju 16. kola HNL-a pred oko osam tisuća navijača dočekali Osijek na Poljudu. Jaka kiša i loše vrijeme poremetili su planove većine pa su se prisutni navijači stisnuli ispod krova kako ne bi pokisnuli.

Hajduk je imao inicijativu i više od igre u prvom poluvremenu. 'Bili' su zabili pa u nekoliko navrata bili vrlo blizu drugog gola dok su 'bijelo-plavi' konkretnije zaprijetili preko Ramona Miereza iz daljine i Barišića glavom. A onda je Osijek poravnao.

Marko Livaja je u 10. minuti sjajnim potezom i proigravanjem u dubinu iza zadnje linije gostiju proigrao Emira Sahitija, koji je efektno zakucao loptu u mrežu iza Ivice Ivušića.

Bila je to sjajna akcija nakon koje je Poljud eruptirao, no krajem prvog dijela Osijek je uspio izjednačiti. Gosti su stvorili manji pritisak, lopta je u 46. minuti nakon kornera stigla do Marina Leovca na rub kaznenog prostora, a bivši hrvatski reprezentativac je fantastičnim volejem iz prve vratio stvari na početak.

